El creador de Mushoku Tensei aborda su uso del sexo en la serie

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation es uno de los ejemplos más comentados del medio apodado Isekai corriendo en el mundo del anime hoy, con la serie recientemente en los titulares gracias a una escena en la que Rudeus y Eris consuman su relación.

En una entrevista reciente, el creador de esta serie de isekai, Rifujin na Magonote, compartió sus pensamientos sobre la inclusión del sexo en su serie que ve a un joven de treinta y cuatro años reencarnado en un mundo de fantasía.

Reudeus y Eris tuvieron relaciones sexuales en Jobless Incaranation y de esta forma se conviritó en el episodio más picante del anime hasta ahora. A continuación, La Verdad Noticias te comparte los comentarios del creador.

Autor de Mushoku-Tensei habla sobre las escenas sexuales

El creador Magonote dijo lo siguiente en su entrevista con Anime News Network sobre el controvertido tema de su popular serie: “En las obras creativas japonesas, hay dos enfoques opuestos para representar la vida sexual: como 'sagrada' o como 'placer'”.

El autor continuó: “Supongo que me inspiré porque pensé que no había suficiente representación del punto de vista de que la actividad reproductiva es natural para los organismos. Debido a que es una parte importante de la vida de un organismo, no está mal llamarlo sagrado”.

“Sin embargo, también es es cierto que el sexo está asociado con el placer. También se podría decir que es natural que las personas traten el sexo como placer mientras el placer esté entrelazado con el acto. Con eso en mente, al representar el mundo de Mushoku-Tensei, apunté al término medio entre ‘sagrado’ y ‘placer’. Esa es la vibra que buscaba”.

“Por cierto, al escribir el acto de apertura de la historia, enfaticé fuertemente la perspectiva de Rudeus sobre el sexo como una cosa de placer. Es solo natural porque no tenía experiencia en su vida anterior, por lo que el aspecto del placer fue el único lado con el que entró en contacto”.

“En consecuencia, puede haber muchas personas que sientan fuertemente el lado placentero. Pero eso no debería ser una sorpresa, no se transmite algo sagrado para que todos los ojos lo vean", finalizó el autor de Jobless Incarnation. Aunque el final de Mushoku Tensei sorprende con la confesión de Eris, todavía queda un largo camino por recorrer.

¿Dónde ver el anime Mushoku tensei?

Puedes ver el anime Mushoku Tensei: Jobless Incarnation en Funimation. El sitio de streaming ha ofrecido la descripción oficial como tal: "Un autobús atropella a un joven de 34 años con bajo rendimiento, pero su historia no ha terminado. Reencarnado como un bebé, se embarcará en una aventura épica".

