¿El creador de Jujutsu Kaisen fue obligado a una pausa de su manga?

Jujutsu Kaisen es una de las series más publicitadas del manga, y promete mejorar de aquí en adelante. Su estilo sobrenatural es difícil de pasar por alto, y muchos han comparado su éxito con el de Bleach. Sin embargo, el creador del manga Gege Akutami debe tomarse un descanso y Akutami lo tomará.

La franquicia de Jujutsu Tech ha anunciado que tomará una hiatus, y se han hecho dos comentarios oficiales sobre la decisión. El primero proviene del equipo editorial responsable del manga shonen.

El grupo oficial de la serie, publicó un mensaje recientemente confirmando que el manga entra a pausa indefinida y esto se decidió después de que la salud de Akutami comenzó a deteriorarse. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

Equipo de Jujutsu Kaisen confirma hiatus

Equipo del manga confirma hiatus (Foto: Shueisha)

"Debido a la mala condición física de Akutami Gege, JK estará ausente por algún tiempo a partir del próximo número"

"Akutami quería seguir escribiendo, pero después de varias discusiones con el departamento editorial, se decidió que es mejor para Akutami tomar un descanso por un cierto período de tiempo”, compartió el equipo del manga disponible en MANGA Plus.

“Determinamos que era la mejor decisión para que el mangaka recuperara su condición física ", agregó el grupo. Existe una segunda declaración que proviene del propio creador de Yuji Itadori y compañía.

Gege Akutami hace declaración sobre su salud

Gege Akutami se disculpó con los fanáticos por una pausa indefinida del manga. Sin embargo, el creador sabe que su salud es primordial y necesita cuidarla antes de hacer cualquier otra cosa.

"El departamento editorial me ha pedido que me tome un descanso de la serie, pero no quiero retrasar la serialización semanal de JK ya que me gustaría dibujar el final de la serie lo antes posible, y simplemente ponga en espera mi respuesta ", escribió Akutami.

"Sin embargo, simplemente no puedo recuperar mi horario en comparación con otros mangaka cuando se toman un solo descanso. Si no se hace nada al respecto, lo mismo se repetirá una y otra vez, así que decidí aceptar la propuesta del departamento editorial”, agregó el creador de Jujutsu Kaisen.

“Incluso si digo que estoy enfermo, no es una enfermedad grave. Mi salud mental está completamente bien, así que no se preocupen por eso. Lo siento mucho, tendré que hacerlos esperando. Una vez que vuelva, haré lo mejor que pueda con la serialización", finalizó.

Claramente, Gege Akumtai está molesto por el descanso, pero los fanáticos de Jujutsu Kaisen están felices de satisfacer sus necesidades. Después de todo, el manga puede esperar si es necesario, pero Akutami no puede cuando su salud está en juego.

