El creador de Hunter x Hunter comparte una preocupante actualización de salud

Hay pocos creadores de manga tan queridos como Yoshihiro Togashi y por una buena razón. Desde Yu Yu Hakusho hasta Hunter x Hunter, el artista es responsable de crear algunas de las mejores series shonen de todos los tiempos.

Por supuesto, esto significa que los fanáticos están comprometidos con el bienestar de Togashi, y su salud se ha vuelto primordial para los internautas en general. Y aunque el artista ha mejorado su condición últimamente, una publicación reciente de Togashi tiene fanáticos que le envían todo el amor imaginable.

En Twitter, el artista generó conversación cuando publicó una breve actualización sobre el capítulo 399 del manga Hunter x Hunter. Fue allí donde Togashi dijo que su condición física aún era mala y que recientemente se había tomado un tiempo para concentrarse en su salud.

Imagen: Shonen Jump / Hunter x Hunter

"Mi salud no ha mejorado, así que decidí pasar la mayor parte de mi tiempo cuidándome. Capítulo 399, estoy dando consejos a mis asistentes sobre los efectos de fondo", escribió el artista antes de agregar otro tuit al día siguiente. Dice: "He hecho un marco. No puedo poner fuerza en mi mano derecha y tengo dolor".

Actualización de Yoshihiro Togashi en Twitter

Por supuesto, los fanáticos se apresuraron a desearle a Togashi una recuperación rápida y un descanso pacífico si eso es lo que necesita para sanar. Después de todo, La Verdad Noticias te recuerda que esta no es la primera vez que el artista habla abiertamente sobre su mala salud.

Cuando Hunter x Hunter hizo una pausa hace años, lo hizo para darle a Togashi tiempo para concentrarse en su salud. A principios de este año, los fanáticos se emocionaron cuando el artista creó un perfil de Twitter para hablar con los fanáticos mientras se reanudaba el trabajo en Hunter x Hunter.

Sin embargo, entrevistas recientes con Togashi han arrojado luz sobre su problema de salud, ya que el creador admitió que ni siquiera podía usar el baño en algunos puntos debido al dolor de espalda.

No se puede negar que Togashi está dedicado a su trabajo, pero, por supuesto, nada puede estar antes que su salud. Parece que el artista tiene varios asistentes que lo ayudan con Hunter x Hunter, por lo que el manga está avanzando. Pero si Togashi necesita alejarse del trabajo por otra pausa, debe hacer lo que sea necesario para ayudarse a sí mismo a sanar.

