El creador de Hajimete no Gal lanzará su nuevo manga Gal Sen en septiembre

El número 41 de este año de la revista Weekly Young de Kodansha reveló el lunes que Meguru Ueno, creador de Hajimete no Gal (My First Girlfriend Is a Gal) lanzará un nuevo manga titulado Gal Sen en el número 42 de la revista el 13 de septiembre.

Este manga seguirá al manga "gyaru / gal" que es un maestro, y tiene un lado sádico. Al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias aún no hay más información del nuevo manga. Sin embargo, te compartiremos las actualizaciones en el futuro.

Ueno lanzó el manga My First Girlfriend Is a Gal en la revista Monthly Shonen Ace de Kadokawa en noviembre de 2015, y Kadokawa publicó el volumen 13 el 26 de julio. El manga inspiró una adaptación de anime para televisión que se estrenó en julio de 2017.

¿Cuántas temporadas tiene Hajimete no Gal?

Foto: Estudio NAZ "My first Girlfriend is a Gal"

El anime My First Girlfriend Is a Gal solo tiene una temporada y esta se estrenó el 12 de julio de 2017 y, con un total de 10 episodios, terminó el 13 de septiembre de 2017. Poco después de esto, se lanzó una adaptación del episodio OVA de historia paralela el 26 de diciembre de 2017.

A partir de ahora, no se han hecho confirmaciones con respecto a su temporada 2, pero aún podemos hacer algunas especulaciones al respecto. Dado que es una adaptación de manga, en su mayor parte, las posibilidades de obtener su secuela dependen en gran medida de cuánto más del material original no se haya cubierto en su primera temporada.

El manga Hajimete de Meguru Ueno solo tiene 9 volúmenes y el anime se correlaciona perfectamente con el final del material de origen, por lo que una temporada 2 solo es posible si el mangaka decide crear algunos volúmenes más. Por otra parte, recordamos que puedes leer Tokyo Revengers manga en español desde Kodansha Comics.

¿Dónde ver Hajimete?

Puedes ver el anime Hajimete no Gal en Crunchyroll. Se confirmó que el creador de la serie pronto estrenará su nuevo manga Gal-Sen y los fanáticos predicen que tendrá un estilo similar “comedia, escolar, ecchi” visto en My First Girlfriend Is a Gal.

