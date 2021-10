El creador de Evangelion comparte un primer vistazo de Shin Kamen Rider

Se reveló un primer vistazo al nuevo disfraz y motocicleta de la película Shin Kamen Rider a través de dos nuevos avances publicados en la cuenta oficial de Toei en YouTube, y las primeras imágenes y detalles del reparto se anunciaron más tarde a través del Twitter oficial de la película.

Sousuke Ikematsu, quien apareció anteriormente junto a Tom Cruise en The Last Samurai de 2003 y también protagonizó las adaptaciones japonesas de acción real de Death Note, interpretará la versión reiniciada de Takeshi Hongo, el primer hombre en transformarse en el guerrero enmascarado conocido como Kamen Rider.

Minami Hamabe interpretará el papel de Ruriko Midorikawa, la hija del científico que ayudó a Hongo a escapar del vil experimento que lo transformó en un cyborg. La nueva película será dirigida por el creador de Neon Genesis Evangelion, Hideaki Anno, quien anteriormente dirigió el reinicio de Godzilla 2016, Shin Godzilla.

Primer vistazo a Shin Kamen Rider

El nuevo disfraz de Kamen Rider 1 es una versión modernizada del que usó Hiroshi Fujioka en la serie original de Kamen Rider de 1971. Fujioka, a quien los jugadores clásicos también pueden reconocer como el actor que interpretó al personaje de Segata Sanshiro en los comerciales de Sega.

El sistema de videojuegos Saturn ha retomado el papel de Hongo en varias ocasiones, sobre todo en la película de 2016 Kamen Rider 1, en la que el Kamen Rider original se asoció con su encarnación moderna de la serie de televisión Kamen Rider Ghost.

Foto: Twitter / @Shin_KR

Esta es la segunda vez que se reinicia el Kamen Rider original, siendo la primera Kamen Rider The First de 2001. La película fue protagonizada por Masaya Kikawada como Hongo y fue dirigida por Takao Nagaishi, quien dirigió varias de las secuelas de Kamen Rider que se lanzaron durante el resurgimiento de la franquicia en la era Heisei.

El reinicio fue un éxito comercial y fue seguido con una secuela, Kamen Rider The Next de 2007. La Verdad Noticias informó antes que la nueva película de Anno, Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time, supera los 74 millones de dólares.

¿Cuál es el futuro de Evangelion?

Muchos se preguntan si Hideaki Anno podría continuar Evangelion en el futuro, pero aún es pronto para pensarlo. Shin Kamen Rider será el primer trabajo de dirección de Hideaki Anno desde que terminó la producción de Evangelion 3.0 + 1.01: Thrice Upon a Time, ahora disponible para ver en el sitio oficial de Prime Video.

El capítulo final de la serie tuvo la mejor actuación de taquilla de todas las películas de la franquicia, y es la película más taquillera en Japón para 2021 hasta ahora. De manera similar rompió récords de audiencia en Amazon Prime Video cuando hizo su debut internacional en el servicio de transmisión en agosto.

Tras el final de la carrera teatral de la película en Japón, Anno reveló que quiere hacer varias películas más de acción en vivo antes de su posible regreso al medio de la animación:

"Debido a que puedo hacer muchas cosas que no puedo hacer con la animación, es por eso que estoy ansioso por hacerlo. Quiero hacer cosas que solo son posibles en la acción en vivo", dijo el creador de Evangelion Hideaki Anno. Finalmente, recordamos que Shin Kamen Rider está programado para estrenarse en Japón en algún momento de 2023.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!