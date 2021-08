El creador de Death Note prepara una nueva serie de manga

Han pasado años desde que Death Note finalizó su publicación, pero la serie está prosperando a su manera. Y si un nuevo informe es correcto, uno de los creadores está a punto de asumir una nueva serie de manga.

La serie sobre Light Yagami sigue siendo una opción para los veteranos del anime que necesitan un poco de drama, y su ángulo sobrenatural atrae nuevos fanáticos cada día. Entonces, un nuevo proyecto del dibujante y mangaka Takeshi Obata son solo buenas noticias para los fanáticos.

El rumor proviene de Twitter, ya que varios grandes sitios de fanáticos compartieron la actualización. Lugares como el Twitter de Manga MoguraRE, les dijeron a los fanáticos que la nueva serie vendrá bajo la dirección de Takeshi Obata, y que el artista se unirá a Asakua Akinari (Flagger's Equation) en esta serie.

Si el rumor es cierto, la nueva serie de Takeshi Obata será muy diferente al oscuro “cuaderno de la muerte”. Se dice que la nueva serie de Obata se titula Shoha Shoten y se centrará en "dos chicos que luchan por convertirse en comediantes". Esta propaganda es la única sobre el manga, pero suena lo opuesto al mundo del shinigami Ryuk.

Pero como todos sabemos, las sinopsis de historias apenas arañan la superficie de la trama de una buena historia. Obata puede tener una nueva serie en su plato, pero está lejos de ser el único proyecto en su mano. Si no lo sabías, Obata y el escritor de Death-Note Tsugumi Ohba se unieron en 2015 para abordar una nueva historia titulada Platinum End; disponible en MANGA Plus.

¿Cuándo sale el anime Platinum End?

El anime Platinum End contaría solo con 24 episodios y se estrenaría el próximo 7 de octubre de 2021. Los fanáticos pueden esperar ver la produción de Signal.MD ("Mars Red", "FLCL Progressive" y "Birthday Wonderland”) en páginas para ver anime como Crunchyroll.

Takeshi Obata también se ha mantenido ocupado con otros creadores, ya que hizo una adaptación de manga de All You Need Is Kill con Ryosuke Takeuchi en 2014 antes de formar equipo con Nobuaki Enoki en School Judgment: Gakkyu Hotei.

Más recientemente, Obata regresó a Death Note en 2020 con Ohba para el one-shot especial conocido como The a-Kira Story. Finalmente, La Verdad Noticias te invitaa conocer los 10 mejores episodios y otras series de ANIME similares al anime de Light Yagami.

