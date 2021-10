El creador de Chainsaw Man honra a Baki con un boceto especial

Chainsaw Man es una de las series más grandes de Shonen Jump, y los fanáticos de todo el mundo están esperando que su anime se publique. Mientras tanto, el creador Tatsuki Fujimoto se mantiene ocupado con proyectos paralelos mientras trabaja entre bastidores en la próxima entrega de su serie.

Recientemente, Fujimoto se tomó un tiempo para honrar a Baki antes del gran 30 aniversario de la serie. El campeón semanal de Shonen encargó la obra de arte en honor a Baki Hanma, y Fujimoto salió con una pieza intensa.

El artista dio vida a los protagonistas del anime Baki de Keisuke Itagaki. Incluso cuando se rinde homenaje a otra serie, es difícil pasar por alto el estilo detallado de Fujimoto. Entonces, como puedes imaginar, los fanáticos están entusiasmados con la impresionante pieza.

Arte de Baki por Tatsuki Fujimoto

Arte de Tatsuki Fujimoto "Baki"

El Twitter de Manga Mogura Re compartió el arte de Baki creado por Tatsuki Fujimoto. Este se publicó en el último número 44/2021 de Weekly Shounen Champion y celebró el 30 aniversario de la serie Baki en general.

Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con Baki, ¡no se sientan tan mal! La serie se considera un clásico entre los fanáticos del anime deportivo, ya que Itagaki la escribió de 1991 a 1999.

Una serie de historias de seguimiento se lanzaron después de que el manga original terminara con el último envoltorio en 2018. Baki cuenta la historia de su héroe titular, Baki Hanma, quien es criado para convertirse en un poderoso luchador por su madre.

Después de dejar atrás la tradición, Baki se encuentra lidiando con toneladas de luchadores fuertes en todo Japón y aprende de ellos a lo largo del camino. Al final, Baki se pone a prueba una vez más cuando gana una pelea contra su padre.

El niño continúa entrenando y se encuentra con luchadores aún más desafiantes en escenarios de todo el mundo. En otras noticias, el anime Baki Hanma llega a Netflix y lanza crossover con Record of Ragnarok para celebrarlo.

¿Cuándo animan Chainsaw Man?

Studio MAPPA ya está produciendo el anime y tiene planeado estrenarse en algún momento de 2021. Otros trabajos de MAPPA son Jujutsu Kaisen, Attack on Titan: The Final Season, Banna Fish, Yuri On Ice y Dororo.

Es posible que Baki no tenga mucho en común con la serie de Fujimoto, pero el shonen no puede descartarse. Miles ven a Baki como un modelo a seguir, y los creadores de manga a menudo le dan crédito a Itagaki de manera similar.

No es de extrañar que Fujimoto acepte este encargo, y está claro que el artista ve a Baki con cariño incluso después de todos estos años. Finalmente, La Verdad Noticias te recuerda que Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto obtendrá su primera novela.

