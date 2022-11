El corto de Star Wars de Studio Ghibli ya está en Disney Plus

Recientemente, el legendario estudio de anime, Studio Ghibli, había estado insinuando una colaboración sorpresa con Lucasfilm, los creadores y propietarios de la franquicia de Star Wars.

La productora dejó caer grandes pistas, como la imagen del director Hayao Miyazaki detrás de una pequeña figura de Grogu.

Sorprendentemente, los fanáticos del anime y Star Wars no tuvieron que esperar mucho para ver cómo este equipo se hacía realidad, ya que un nuevo cortometraje animado con Grogu (The Mandalorian) y Dust Bunnies (Spirited Away) llegó a Disney Plus.

Studio Ghibli "Zen – Grogu And Dust Bunnies"

Cuando Ghibli comenzó a insinuar esta colaboración de Star Wars, muchos creyeron que el estudio de animación formaría parte de una posible segunda temporada de la antología aclamada por la crítica, Star Wars: Visions.

En la actualidad, la antología de animación japonesa que se sumergió en el mundo de Jedi y Sith aún tiene que confirmar que se está preparando una segunda temporada, aunque todavía existe la posibilidad de que Ghibli eventualmente sea parte de esta serie considerando este último equipo.

Mientras que la última película de Ghibli vio al estudio usando animación generada por computadora en Earwig And The Witch, este nuevo corto que ve al "Little Yoda" (Baby Yoda) encontrándose con los Dust Bunnies de El Viaje de Chihiro lleva a la casa de producción a un estilo más tradicional con un giro.

Zen - Grogu and Dust Bunnies, an Original short, is now streaming on #DisneyPlus. pic.twitter.com/m5SUzxeYuS — Disney+ (@DisneyPlus) November 12, 2022

La cuenta oficial de Twitter de Disney+ compartió la gran noticia de que Zen – Grogu And Dust Bunnies estaba actualmente disponible para transmitir, con el corto animado con una duración rápida de tres minutos pero con muchos momentos adorables en este crossover de Star Wars y El Viaje de Chihiro.

Grogu apareció por primera vez en el episodio de estreno de The Mandalorian de Disney+ , en el que el extraterrestre diminuto que tiene un parecido sorprendente con Yoda se ha convertido en uno de los personajes de Star Wars más populares de todos los tiempos de manera espectacular.

Recientemente regresando en The Book of Boba Fett, Grogu regresará en la tercera temporada de The Mandalorian, viajando una vez más con su figura paterna de facto después de que el pequeño Jedi decidiera dejar atrás su entrenamiento en la Fuerza bajo la tutela de Luke Skywalker.

¿Ya has visto este cruce de Studio Ghibli y Star Wars? ¿Crees que Ghibli regresará a este universo para una potencial segunda temporada de Star Wars: Visions?

