El cabello de John Cho se hace viral por su look en Cowboy Bebop de Netflix

No es ningún secreto que el anime y Hollywood no se han mezclado bien hasta la fecha. Desde Ghost in the Shell hasta Dragonball Evolution, las grandes adquisiciones de anime nunca llegan al público en el extranjero. Netflix espera cambiar esa reputación con su próxima adaptación live-action de Cowboy Bebop.

Y ahora, una nueva mirada al programa tiene a todos entusiasmados con el actor John Cho. En La Verdad Noticias no podemos culparlos, ya que Cho y su cabello ocuparon el centro del escenario en la "Semana Geeked" de Netflix.

Como puedes ver a continuación, el fandom está felicitando a Cho y su cabello a la luz del adelanto de Netflix. La compañía anunció que el nuevo live-action llegará a Netflix este otoño, y eso no es todo, ya que una compositora muy querida está de regreso.

John Cho se hace viral por su cabello

(Foto: Twitter) "John Cho es el Spike perfecto"

Los internautas rápidamente se desviaron hacia Cho. Sus impactantes mechones rizados estaban en exhibición completa y en el peinado de Spike Spiegel. Incluso celebridades como Mindy Kaling quedaron cautivadas por su hermoso cabello.

Y si Netflix mantiene este estilo para el actor John Cho en el programa real, los fanáticos estarán de celebración. En este momento, los seguidores no están seguros de cuándo exactamente saldrá el live-action, pero llegará este otoño. Cho liderará el reparto como Spike, mientras que Daniella Pineda interpreta a Faye Valentine y Mustafa Shakir le da vida a Jet Black.

Actualizaciones para Cowboy Bebop live-action

La serie de acción en vivo inspirada en el anime de Shinichirō Watanabe, traerá de regreso a Yoko Kanno para hacer la música. Esta solicitud ha sido firme con los fanáticos de la animación japonesa desde el primer día.

Te recordamos que estudio Sunrise realizó la animación en 1998 y sus 26 episodios están ambientados en el año 2071. El anime de Cowboy Bebop se define en parte por su música, por lo que el regreso de Kanno como compositor no fue negociable.

