El autor de Kaguya Sama se retira como artista de manga

Kaguya Sama: Love Is War está llegando a su fin, y eso significa que todos los ojos están puestos en Aka Akasaka en este momento. Después de todo, el artista comenzó a trabajar en la comedia romántica en 2015, y Shueisha ha seguido de cerca el exitoso manga desde su lanzamiento.

La Verdad Noticias te comparte que Kaguya-sama solo se hizo más grande cuando se lanzó su anime hace unos años. Ahora, Akasaka está comentando sobre el tan esperado final del manga y quieren que los fanáticos sepan que el final marca su último trabajo como artista de manga.

Recientemente, Akasaka publicó una larga carta a los fanáticos para conmemorar el final de Kaguya Sama después de siete años de publicación. Fue allí donde asintió al apoyo del fandom, y ahora, el creador está listo para alejarse del arte.

Jubilación del creador de Kaguya Sama

Imagen: Kaguya Sama

"Su serialización semanal no salió según lo planeado, y hubo muchas cosas que me hicieron darme cuenta de lo débil que soy como artista de manga. Pero debido a eso, tengo muchos recuerdos felices, y ahora puedo mirar hacia atrás y preguntarme si hiciera un poco más felices a las personas que me rodean", escribió el artista.

Continuando, el creador dijo que puede retirarse de su actuación como artista, pero eso es todo. El creador está muy interesado en escribir historias que avancen, pero su obra de arte no será la que acompañe a la historia.

Te puede interesar: Kaguya Sama: Love Is War anuncia nuevo proyecto de anime

"En cuanto a las actividades futuras, Akasaka como artista de manga está pensando en retirarse... Aunque me estoy retirando, me gustaría terminar mis actividades como 'artista de manga que dibuja' y centrarme en crear historias de ahora en adelante. Me gustaría seguir trabajando como autor original. En cuanto al arte, tengo la intención de continuarlo como un pasatiempo".

Claramente, Akasaka tiene más cosas que quieren hacer, pero el artista puede tomarse su tiempo para llegar allí. Después de tomarse unas merecidas vacaciones, los artistas de todo Japón deberían estar rogando por trabajar con Akasaka. Y si tenemos suerte, uno de sus próximos proyectos vinculará a la animación japonesa Kaguya Sama.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram