El artista de One Punch Man rinde homenaje al anime con asombroso cortometraje

One Punch Man ha sido manejado por muchas manos en su tiempo, pero ninguna ha sido más talentosa que Yusuke Murata. El legendario artista de manga es mejor conocido por supervisar el manga de ONE, y su arte no conoce límites.

Una y otra vez, los fanáticos han comparado abiertamente a Murata con un dios gracias a su talento antinatural. Resulta que el artista de OPM tiene buen ojo para la animación. El artista acaba de lanzar un cortometraje que él mismo dirigió y le da vida a Saitama en la pantalla.

En este pequeño cortometraje, los fanáticos reciben una animación que supera a cualquier momento ubicado en la segunda temporada con facilidad. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que Murata elogia al director del anime y emociona a los fans.

Yusuke Murata comparte animación de Saitama

Como puede ver arriba, el video publicado en el Twitter oficial de Yusuke Murata comienza con Saitama derrotando a un villano, pero el héroe no puede descansar. Se le alerta de una venta de carne en la ciudad, por lo que Saitama se prepara para correr.

El clip continúa mostrando al héroe mientras lo reserva por la ciudad de varias maneras, y los fanáticos son visitados por muchas caras conocidas en el camino. Este clip salió de la nada, y los fanáticos de OPM todavía están en estado de shock por todo el asunto.

Murata ha sido elogiado durante años gracias a su arte de manga, pero esto está en otro nivel. Desde su acción hasta sus borrones y coreografía, este corto mejora a Saitama en todos los sentidos.

Ciertamente hace un mejor trabajo adaptando One Punch Man que en toda la temporada dos, y Murata ha demostrado que es más que un artista de un solo truco. Entonces, si el anime alguna vez aprueba una tercera temporada, los fanáticos sin duda querrán al artista como supervisor.

¿Qué pasó con la temporada 3 de One Punch Man?

OPM continúa en su adaptación de manga (Foto: VIZ Media)

One Punch Man temporada 3 se estrenará en algún momento de 2022 o 2023, según predicen los fanáticos. Sin embargo, lo cierto es que la tercera temporada está retrasada por varias razones y una de ellas es la pandemia de COVID-19.

