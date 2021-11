El anime yaoi Sasaki to Miyano revela nuevo póster y fecha de estreno

Sasaki to Miyano (Sasaki and Miyano) es un manga creado por Shou Harusono y que contará con su primera adaptación animada el próximo año. Su sitio web oficial reveló su fecha de lanzamiento exacta, junto con un nuevo póster.

Según información de Somos Kudasai, la editorial Kadokawa presentó al programa como un título de anime yaoi o Boys Love. El creador Harusono comentó que su título se clasifica como “Boys Life, citando al género “Nichijou” (recuentos de la vida).

Sin embargo, el manga Sasaki and Miyano está listado en Pixiv dentro de la categoría “BL”, lo que contradice todo lo anterior de reencuentros de la vida. A continuación, La Verdad Noticias te comparte la nueva imágen promocional, más detalles del elenco e información de producción que debes saber.

¿Cuándo se estrena el anime yaoi Sasaki to Miyano?

Foto: Studio Deen - Twitter oficial @sasamiya_anime

El anime de Sasaki and Miyano se se estrena en enero de 2022 en Japón y los fanáticos esperan que plataformas de streaming como Crunchyroll o Funimation transmitan el programa simultáneamente.

El manga BL comenzó a publicarse de forma independiente desde Pixiv en el año de 2016. Kadokawa publicó el volúmen 6 el pasado marzo de 2020 y posteriormente el volúmen 7 en noviembre del mismo año.

La popularidad de la serie inspiró una novela escrita por Kotoko Hachijou y un manga spin-off titulado Hirano to Kagiura. El sitio web de Sasaki to Miyano (SasaMiya)compartió los primeros miembros del elenco de personajes (y seiyuus “actores de voz”) confirmados para la adaptación de anime producida por Studio Deen:

Yusuke Shirai como Shuumei Sasaki.

Souma Saitou como Yoshikazu Miyano.

Yoshitsugu Matsuoka como Taiga Hirano.

Yuuki Ono como Jirou Ogasawara.

Yuuma Uchida como Masato Hanzawa.

Ryohei Arai como Tasuku Kuresawa.

Mitsuhiro Ichiki como Gonsaburou Tashiro.

El equipo de producción incluye a Shinji Ishihara (Fairy Tail, Log Horizon, Talentless Nana) como director del anime en Studio Deen (Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin, Sankarea, Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!) y contará con la asistencia de Takahiro Ueno.

Yoshiko Nakamura (Super Lovers, Shōnen Maid, Tada Never Falls in Love) se encarga de la escritura y supervisión de los guiones de la serie. Finalmente, Maki Fujii (I’ve Always Liked You, The Moment You Fall in Love, Our love has always been 10 centimeters apart) se encarga del diseño de personajes.

Mejores anime yaoi para ver

Algunos de los mejores anime yaoi románticos para ver son títulos clásicos como: Sekaiichi Hatsukoi, Junjou Romantica, Supers Lovers, Hitorijime My Hero, Love Stage y la película Dōkyūsei. Próximamente se estrenará el anime Boys Love, Sasaki to Miyano.

