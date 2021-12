El anime yaoi Sasaki to Miyano estrena un nuevo y lindo tráiler

El próximo anime yaoi, Sasaki to Miyano, ha recibido un nuevo avance que muestra la canción de apertura "Mabataki" de Miracle Chimpanzee, la dinámica de los personajes principales y varios momentos lindos del programa.

El anime Boys Love se basa en el manga de Shou Harusono, que comenzó en 2016 y tiene siete volúmenes de tankoubon hasta noviembre de 2020. También inspiró un manga derivado con los personajes secundarios Taiga y Akira Kagiura, dos novelas ligeras y un CD de drama. El manga se publica bajo la etiqueta Gene Pixiv de KADOKAWA.

KADOKAWA es una editorial reconocida por algunos de los mejores anime yaoi románticos para ver como Junjou Romantica, Sekaiichi Hatsukoi, Super Lovers y Love Stage. A continuación, en La Verdad Noticias te compartimos todo sobre la fecha de estreno y nuevo tráiler del anime Sasaki and Miyano (nombre en inglés).

¿Cuándo sale el anime Sasaki to Miyano?

El anime Sasaki to Miyano se estrenará en Japón el 9 de enero. De esta forma, el programa BL formará parte de los lanzamientos durante la temporada de anime de invierno de 2022. Arriba puedes ver un nuevo tráiler del anime BL compartido por KADOKAWA en YouTube.

Los fanáticos esperan ver el programa de anime en la plataforma de streaming Crunchyroll, Funimation o Amazon Prime Video. Por otra parte, Yen Press describe la historia de Sasaki and Miyano como tal:

“Todo comenzó como la típica trama de amor de los chicos de la vieja escuela: El chico malo de último año se encuentra con un estudiante de secundaria adorablemente torpe, uno de ellos se enamora, y así sucesivamente”.

“Pero aunque Miyano es un autoproclamado experto en el amor de los niños, no se ha dado cuenta ... él mismo está en uno. ¡Lo que significa que depende de Sasaki asegurarse de que su historia tenga un feliz para siempre…!”

Equipo y elenco del anime Sasaki and Miyano

Foto: Studio DEEN / Sasaki and Miyano

El personal incluye a Shinji Ishihira (Log Horizon: Destruction of the Round Table) como director, Takahiro Ueno (director del episodio Fairy Gone) como director asistente, Yoshiko Nakamura (Sleepy Princess in the Demon Castle) como compositor de la serie, Maki Fuu jī como diseñador de personajes.

Masaki Mayuzumi (Dr. Ramune) como director de arte, Katsuragi Imazato (The Seven Deadly Sins: Cursed By Light) como diseñador de color, Shinyo Kondou (The Seven Deadly Sins: Cursed By Light) como director de fotografía, y Kana Shibue (Devils 'Line) como compositor musical.

Studio DEEN está a cargo de la producción de animación. Mientras tanto, el elenco incluye a Yuusuke Shirai como Shoumei Sasaki, Souma Saitou como Yoshikazu Miyano, Yoshitsugu Matsuoka como Taiga Hirano.

Yuuki Ono como Jirou Okasawara, Yuuma Uchida como Masato Hanzawa, Ryouhei Arai como Tasuke Kuresawa y Mitsuhiro Ichiki como Gonzalez. Puedes encontrar el sitio web oficial de Sasaki to Miyano aquí.

