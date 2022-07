El anime y OVA de Sasaki to Miyano ya están disponibles en Crunchyroll

La temporada de anime de verano puede haber comenzado hace un poco, pero no pienses que todos sus grandes lanzamientos son en vivo. Después de todo, películas como Dragon Ball Super: Super Hero aún no han llegado a los cines de todo el mundo, y eso sin contar los próximos lanzamientos de OVA. Sasaki to Miyano es uno de los estrenos.

La Verdad Noticias te comparte que tanto la serie de anime como la primera OVA de Sasaki to Miyano se han sumado al catálogo de Crunchyroll. Todo lo que necesita hacer es transmitir el episodio 13 de la primera temporada.

La animación japonesa Boys Love concluyó hace algunos meses con el episodio 12, por lo que esta última incorporación es la que está buscando. Si no está familiarizado con este OVA, el especial se titula "Una pequeña forma de episodio antes de que se diera cuenta de sus sentimientos" y tiene lugar antes del final de la primera temporada.

Visual del anime Sasaki to Miyano

El OVA de anime yaoi se centra en Sasaki mientras acepta sus sentimientos por Miyano. Por supuesto, Kuresawa se encuentra en medio del romance en ciernes mientras ayuda a Sasaki con su realización. Y como siempre, Miyano se las arregla para sorprender a Sasaki en medio de la revelación y complicar las cosas.

Esta última actualización de Sasaki to Miyano (Sasaki and Miyano) es definitivamente un regalo para los fanáticos. Y para aquellos que aún no han visto la serie BL, la primera temporada completa se transmite en Crunchyroll con subtítulos en español. Puede leer su sinopsis oficial a continuación para obtener más detalles:

“Miyano es un estudiante que adora el manga de corte boys love y al que le acompleja un poco el tener unos rasgos muy poco masculinos. Su afición por la ficción se convertirá en algo más real cuando conozca por casualidad a Sakaki, un estudiante mayor que él que lo salva de unos abusones”.

“Juntos comenzarán una relación de amistad que pronto querrá convertirse en algo más... si ambos son capaces de dar el paso y admitir lo que sienten”. Si disfrutaste el anime Sasaki to Miyano, te recomendamos leer nuestras recomendaciones de anime yaoi para ver.

