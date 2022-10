El anime erótico Showtime! Uta no Oujo-san Datte Shitai regresa en 2023

Según información de Kudasai, el anime Showtime! Uta no Oujo-san Datte Shitai (I Want to Do It, Even If She’s a Songstress) basado en el manga para adultos escrito e ilustrado por Mai Kirikiri, reveló un tráiler para su segunda temporada.

La adaptación animada del manga erótico titulado Showtime! Minami Oujo-san Datte H Shitai (I Want to Have Sex With Minami Even If She’s a Songstress) confirmó que el estreno está programado para enero de 2023 en Japón.

La Verdad Noticias te recuerda que esta animación japonesa para adultos contó con dos versiones. La versión censurada se emitió en televisión y una sin censura (explícita) sólo estuvo disponible en la plataforma de AnimeFesta.

Acerca de Showtime! Minami Oujo-san Datte H Shitai

Kudasai agregó que la editorial Suiseisha publicó la versión física del manga Showtime! Minami Oujo-san Datte H Shitai en septiembre de 2021 en Japón. Sin embargo, el creador Mai Kirikiri ya lo tiene en publicación desde 2020 de manera digital.

Equipo de producción del anime erótico

Saburou Miura (My Matchmaking Partner is a Student, An Aggressive Troublemaker) como director, escritor y supervisor de guiones.

Kenichi Hamazaki como diseñador de personajes.

LAZZ como director de animación.

Kanade Sakaguchi y MAME como diseñadores artísticos.

Mito Kanda como director de composición de fotografía.

Rabbit Gate como estudio de producción.

Describen la sinopsis del anime erótico I Want to Do It, Even If She’s a Songstress como tal:

“La historia de Showtime! Uta no Oujo-san Datte Shitai comienza cuando Shouji Fujimoto, un padre viudo y soltero que aspira a ser autor de libros ilustrados, se encuentra con Minami Takasaki, una idol cantante del programa educativo infantil Oujou-san to Uta-ou! (¡Cantemos con nuestra cantante!), fuera del trabajo”.

“Como idol de televisión para niños, Minami se siente sola en su vida privada y no se le permite enamorarse. Cualquier escándalo está absolutamente prohibido. Así comienza una historia de amor adulta con una cantante”.

En otras noticias, antes informamos sobre un polémico panel erótico de Prison School censurado por su estudio de animación.

