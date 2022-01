El anime de golf Birdie Wing: Golf Girls’ Story se estrena en abril

El próximo anime de golf, Birdie Wing: Golf Girls’ Story se estrenará en abril. Además de esa revelación, el programa ha recibido dos nuevos avances que presentan a sus heroínas, una imagen principal e información adicional para el personal.

Recordando que Funimation anuncia los primeros estrenos de anime durante el invierno de 2022, Birdie Wing se suma a la alineación de primavera. A continuación, La Verdad Noticias te comparte su tráiler, trama, equipo de producción y elenco.

Tráiler de Birdie Wing: Golf Girls’ Story

Birdie Wing es un nuevo anime de golf que llegará en abril de 2022. Su historia gira en torno a dos chicas en un país europeo llamado Nafres. Una de ellas, Eve, es una talentosa jugadora de golf que apuesta para ganarse la vida.

La otra chica, Aoi Amawashi, es una golfista de élite que está conectada a una gran corporación y tiene un amor puro por el deporte. Las dos genios del golf provienen de mundos completamente diferentes, pero después de un encuentro fatídico, se sienten atraídas e influenciadas la una por la otra.

Elenco, equipo y curiosidades de Birdie Wing anime

Imagen: Twitter @birdiewing_golf

El elenco incluye a Akari Kitou como Eve, Asami Seto como Aoi Amawashi, Ami Koshimizu como Amane Shinjo, Akira Sekine como Lily Lipman, Tooru Furuya como Reiya Amuro y Shuuichi Ikeda como Leo Millafoden.

El equipo de producción confirmado por Bandai Namco Studios incluye a Takayuki Inagaki (Chio-chan no Tsuugakuro, Hatsukoi Monster, Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan, Rosario to Vampire) como director del anime.

Yousuke Kuroda (2.43: Seiin Koukou Danshi Volley-bu, Battle Girl High School, Boku no Hero Academia, Gundam Build Fighters) se encarga de la escritura y supervisión de los guiones.

Kohmi Hirose interpretará el tema musical principal del proyecto. El entrenador profesional de golf y entrenador del equipo del Campeonato Mundial Junior de Golf de Japón, Tohru Inoue, está participando en parte de la supervisión del proyecto.

Kei Ajiki (Psycho-Pass Movie, Medaka Box, Rokuhoudou Yotsuiro Biyori) se encarga del diseño de personajes. Para más información del equipo de producción, puedes ir al sitio web oficial del anime Birdie Wing: Golf Girls’ Story.

Además, se anunció que Birdie Wing: Golf Girls’ Story colaborará con la marca de ropa de golf Jack Bunny en ropa de golf y artículos que fusionan la individualidad de los personajes de anime con la cosmovisión de la marca. Estos conjuntos de colaboración también se usarán dentro del anime.

Imagen: Jack Bunny / Colaboración ropa de golf "Birdie Wing"

