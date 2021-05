El anime de Uramichi Oniisan lanza nuevo tráiler con Mamoru Miyano

El anime de Uramichi Oniisan, comenzó la transmisión de un video promocional para su estreno. El video destacó al protagonista Uramichi Omota revelando su personalidad severa, incluso mientras puso una cara feliz en el set de su programa infantil.

La animación japonesa se estrenará en julio de 2021, luego de retrasarse desde su estreno programado para 2020. El sitio web del programa comentó que debido a "problemas de producción" fue que se tuvo que retrasar el lanzamiento.

Mamoru Miyano (voz de Light Yagami en Death Note) es un actor de voz y cantante japonés que interpretará al personaje Iketeru Daga en Uramichi Oniisan. A continuación, La Verdad Noticias te comparte a las estrellas en la nueva serie de anime.

Elenco de actores el anime de Uramichi Oniisan

Hiroshi Kamiya (Levi en Attack on Titan) como Uramichi Omota

Tomokazu Sugita (Gintoki Sakata en Gintama) como el subordinado Tobikichi Usahara

Yūichi Nakamura como el subordinado Mitsuo Kumagai

Mamoru Miyano (Light Yagami en Death Note) como cantante Iketeru Daga

Nana Mizuki (Hinata Hyuga en Naruto) como cantante Utano Tadano

Ryohei Kimura como Hanbee Kikaku

Kenichi Suzumura como Saito Uebu

Daisuke Ono (Sebastian Michaelis en Kuroshitsuji) como Matahiko Nekota

Shinichiro Miki como Yusao Furode

Kenyuu Horiuchi como Tekito Derekida

Natsuki Hanae como Eddy Edei

Minami Takahashi como Kayo Ennoshita

Rina Satou como Ikuko Heame

KazuyaNakai como Furitsuke Capellini

Kenjiro Tsuda como Amon

Yōko Hikasa como Mabui Daga

Sayuri Sadaoka como Sayuri

Houchu Ohtsuka como la voz de Dios

Mamoru Miyano y Nana Mizuki cantarán juntos en el anime de Uramichi Oniisan

Mamoru Miyano y Nana Mizuki (Hinata Hyuga en Naruto) interpretan el tema de apertura "ABC Taisō" como sus respectivos personajes. Mamoru Miyano también interpreta el tema final o ending "Dream On". Los sencillos en CD de ambos saldrán a la venta el 7 de julio y puedes consultar más detalles en el sitio oficial del anime.

Nobuyoshi Nagayama (Smile Down the Runway) está dirigiendo el anime en Studio Blanc (My Girlfriend is Shobitch). Touko Machida (Lucky Star, Wake Up, Girls!) está supervisando los guiones de la serie, Mizuki Takahashi (The Ones Within) y Yusuke Shibata están diseñando los personajes.

Kisuke Koizumi (Dororo, Juni Taisen: Zodiac War) es el director de sonido y Kei Haneoka (¡Kono Oto Tomare!) está componiendo la música. Los fanáticos pueden esperar ver el programa en plataformas legales como Crunchyroll o en otras páginas para ver anime como AnimeFLV.

¿De qué trata Uramichi Oniisan?

La serie de manga se centra en un hombre de 31 años llamado Uramichi Omota que tiene dos lados de su personalidad. Aparece como el joven encargado de ejercicios físicos en el programa educativo "Maman to Together".

Aunque tiene un comportamiento fresco y optimista en el programa, en realidad es un poco inestable emocionalmente. El manga creado e ilustrado por Gaku Kuze revela las partes menos soleadas de la vida de los adultos jóvenes. Puedes leer el manga en Kodansha Comics. El creador está supervisando el anime de Uramichi Oniisan.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!