El anime de My Hero Academia regresa un villano importante en el episodio 107

My Hero Academia se tomará un descanso esta semana gracias en parte a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se están llevando a cabo actualmente en Japón. Sin embargo, eso no impide que la adaptación al anime nos dé un vistazo a su próximo episodio 107 y con ello se mencione el regreso de un sorprendente villano.

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers importantes de la quinta temporada de Boku no Hero Academia. El anime es producido por Studio BONES y está basado del manga del mismo nombre creado por Kohei Horikoshi.

Como mostró el tráiler y póster para el arco de la Agencia de Endeavor, el anime se prepara para cerrar la historia de Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo y Shoto Todoroki aprendiendo cómo aprovechar mejor sus peculiaridades bajo el héroe número uno. Y ahora, el arco de My Villain Academia está listo para explorar la historia de Shigaraki Tomura y su tripulación luchando contra el Ejército de Liberación de Meta.

¿Qué villano regresa Boku no Hero episodio 107?

¿Qué secretos esconde Kurogiri en My Hero Academia?

El villano que está listo para regresar es Kurogiri, el miembro de la Liga de Villanos que ha actuado como teletransportador para la banda formada por All For One y Shigaraki. Kurogiri ahora será interrogado por Eraserhead y Present Mic.

Sin entrar en territorio de spoiler, la entrega probablemente explorará la creación del Nomu, si está siguiendo los eventos del manga, y desatará un secreto que enfurecerá a Aizawa y su amigo de voz aguda como nunca antes.

El episodio en sí también se sumergirá en el pasado de estos dos profesores de UA Academy y tendrá grandes ramificaciones en el mundo de los héroes en el futuro, lo que conducirá directamente al War Arc que tendrá lugar en la sexta temporada del anime Boku no Hero Academia en Crunchyroll.

El usuario de Twitter Atsushi 101X compartió las nuevas imágenes del próximo episodio 107 (episodio 19 de la temporada 5), que seguramente revelará algunas cosas importantes sobre lo que los villanos han estado haciendo y cómo los terrores biológicos conocidos como Nomu son mucho más aterradores de lo que la mayoría de la gente pensaba:

My Hero Academia episodio 107 se estrena el 14 de agosto

Si bien no sabemos cuándo comenzará el Arco de Meta Liberation Army, es fácilmente una de las historias más esperadas de esta temporada, ya que ofrece a los espectadores una historia que es mucho más oscura que la que hemos visto en el Arco de la Agencia Endeavor o en el Arco de Ejercicios de Entrenamiento Conjunto.

Con la tercera película de la franquicia, World Heroes Mission, que se lanzará en Japón a finales de este mes, 2021 marca un gran año para las aventuras de la Clase 1-A. Te compartiremos más detalles de Deku y los héroes en el futuro.

¿Cómo ver My Hero Academia la serie en español?

Puedes ver la serie de anime en español a través de Crunchyroll. De igual forma, puedes leer el manga original de My Hero Academia en MANGA Plus. El manga está disponible en español e inglés y también estrenará el capítulo precuela de la película 3.

