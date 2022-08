El anime de Legend of Mana revela su estreno para el 7 de octubre

El anime The Legend of Mana -The Teardrop Crystal- se estrenará el 7 de octubre de 2022 en Japón. Se lanzó un anuncio de televisión además del anuncio de la fecha de estreno. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más actualizaciones.

Legend of Mana -The Teardrop Crystal- está basado en el JRPG Legend of Mana de Square Enix de 1999 y está destinado a conmemorar el 30 aniversario del juego. Se lanzó una versión remasterizada del juego en junio de 2021 para Steam, PlayStation 4 y Nintendo Switch y en diciembre de 2021 para iOS y Android.

El personal de la animación japonesa incluye a Masato Jinbou (director de The Rising of the Shield Hero Season 2) como director y compositor de la serie y Youko Shimomura (Hi Score Girl) como compositor de música.

Tarou Ikegami (Lapis Re:LiGHTs) diseñó los personajes del anime basándose en los diseños de personajes originales del ilustrador del juego HACCAN. Graphinica y el Laboratorio de Animación de Yokohama están a cargo de la producción de animación.

Mientras tanto, el elenco incluye a Nobunaga Shimazaki como Shiloh, Sayori Hayami como Serafina, Yuuichirou Umehara como Elazul y Kaori Nazuka como Pearl. La Verdad Noticias te recuerda que el anime Legend of Mana reveló su fecha de estreno el pasado junio de 2022.

Visual del anime The Legend of Mana -The Teardrop Crystal

Square Enix describe la remasterización de Legend of Mana como: “Embárcate en un viaje para encontrar el místico árbol de maná visto en un sueño, antes de descubrir... ¡el mapa del mundo está vacío!”

“Durante tus viajes, adquirirás artefactos especiales; colócalos donde quieras en el mapa para dar vida a las ciudades y mazmorras y avanzar en la historia. Conoce a un colorido elenco de personajes, enfréntate a temibles monstruos y completa misiones en el vasto mundo de Fa'Diel”. The Legend of Mana -The Teardrop Crystal llegará en otoño de 2022.

