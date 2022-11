El anime de Ayakashi Triangle anuncia su fecha de estreno

Aniplex ha lanzado un tráiler completo de la próxima adaptación de anime de Ayakashi Triangle que muestra una vista previa de la premisa sobrenatural de flexión de género y el elenco de voces principal del programa.

El video también ofrece un adelanto del tema final “Itowanai” de MIMiNARI feat. Miyu Tomita y Kana Ichinose, junto con el tema de apertura “Neppuu wa Rutensuru” de Philosophy no Dance.

La Verdad Noticias te comparte que se reveló una fecha de estreno japonesa del 9 de enero de 2023 (efectivamente, el 10 de enero a la 1:05 AM JST). De esta forma se confirma el anime Ayakashi Triangle como lanzamiento del próximo año.

Ayakashi Triangle se basa en el manga "ayakashi love fantasy" del creador de Black Cat y artista de To-Love Ru, Kentarou Yabuki. El manga publicado por Shueisha comenzó en 2020 y tiene 10 volúmenes tankoubon a partir de septiembre de 2022. Está serializado en Shonen Jump+ y publicado bajo el sello Jump Comics.

Describen la sinopsis como tal: “El trabajo de Matsuri Kazamaki como ninja exorcista significa que su sustento depende de ahuyentar a los espíritus ayakashi que ponen en peligro a los humanos”.

“Ha estado protegiendo a su amiga de la infancia, Suzu Kanade, de las sombras durante años, mientras ella atrae ayakashi sin esfuerzo. ¿Qué sucederá cuando Suzu se encuentre con una criatura que parece un simple gato, pero que en realidad es Shirogane, el rey de ayakashi?”

El personal del anime incluye a Noriaki Akitaya (Code Geass: Hangyaku no Lelouch, Bakuman, Ore wo Suki nano wa Omae dake ka yo) como director del anime en los estudios CONNECT.

Shougo Yasukawa (Shokugeki no Souma, Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka?, Rakudai Kishi no Cavalry) como escritor y supervisor de los guiones.

Hideki Furukawa (Date A Live, Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaetemo Omaera ga Warui!, High School DxD Hero) como diseñador de personajes y de director de animación. Rei Ishizuka (Shingeki no Kyojin, Kakkou no Iinazuke, Chikyuugai Shounen Shoujo) como compositor de la banda sonora.

Mientras tanto, el elenco de la animación japonesa Ayakashi Triangle incluye a Shouya Chiba como Matsuri Kazamaki (masculino), Miyu Tomita como Matsuri Kazamaki (femenino), Kana Ichinose como Suzu Kanade y Tesshou Genda como Shirogane.

