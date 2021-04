El anime Yasuke de Netflix podría tener una temporada 2

El anime Yasuke está programado para llegar el jueves 29 de abril al servicio de transmisión de Netflix, brindándonos una nueva historia para el "Samurái negro", que era una figura de la vida real en el siglo XVI.

En Comicbook, recientemente tuvieron oportunidad de charlar con el creador de la serie de anime, LeSean Thomas. El creador es conocido por el anime Cannon Busters de Netflix y ahora entró en detalles sobre si habrá o no una segunda temporada de su nueva serie.

LeSean comenzó su carrera como escritor, artista de cómics, y finalmente encontró su camino hacia series animadas como The Boondocks y The Legend of Korra. Tras la popularidad de Cannon Busters, está claro que a la plataforma Netflix le gustó lo que vieron con su idea de reinterpretar la historia del primer samurái negro para una nueva generación.

¿El anime Yasuke tendrá temporada 2?

(Foto: Netflix) El anime estrenó 6 episodios

En resumen, Yasuke de Netflix sí podría tener una temporada 2 pero aún es pronto para confirmarlo. El creador comentó lo siguiente: "No puedo decir demasiado, pero la respuesta ha sido realmente excelente y sería genial ser más de lo que es”.

“Estoy muy emocionado de que los fanáticos investiguen esto, y luego ya veremos. Obviamente, sería genial tener un gran revuelo y luego mantener las cosas en marcha", comentó el creador de Cannon Busters.

Sobre el anime del primer samurái negro

LeSean Thomas trabajó con el actor Lakeith Stanfield, el músico Flying Lotus y Studio MAPPA (Shingeki no Kyojin) para ayudar a dar vida al anime del primer samurái africano.

Esta obra ciertamente está en buena compañía cuando se trata de series animadas originales que han aterrizado en Netflix en el pasado, con personajes como Castlevania, Seis Manos, Carol & Tuesday y un grupo de otros animes que han ayudado al servicio de transmisión a hacerse un nombre entre los fanáticos del anime.

Con 2021 viendo a Netflix traer de vuelta las series favoritas de los fanáticos como Baki: Son of Ogre y Beastars, definitivamente parece ser un gran año para la plataforma cuando se trata de series animadas originales, con el anime Yasuke al frente y al centro.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!