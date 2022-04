El anime Watashi no Shiawase na Kekkon anunciado con teaser tráiler y visual

Se ha anunciado una adaptación al anime de las novelas ligeras Watashi no Shiawase na Kekkon (My Happy Marriage) con un avance y una imagen visual.

Kinema Citrus es la productora de animación, mientras que Reina Ueda y Kaito Ishikawa interpretan a los personajes principales Miyo Saimori y Kiyoka Kudou respectivamente.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que el anime Made In Abyss revela ventana de lanzamiento para la segunda temporada. A continuación, te compartimos más información de Watashi no Shiawase na Kekkon.

El staff principal de Watashi no Shiawase na Kekkon incluye a Takehiro Kubota (ID:INVADED asistente de dirección) como director. Sachiko Yasuda (directora de animación en jefe de Gekijouban Shoujo Kageki Revue Starlight) como diseñadora de personajes.

También tenemos a Ami Satou (guionista de 22/7), Takahito Oonishi (guionista de The Strongest Sage With the Weakest Crest) y Momoka Toyoda (guionista de Shadows House) como compositores y guionistas de la serie. A Abo Takao (director de la primera temporada de The Rising of the Shield Hero) se le atribuye la ambientación y la supervisión.

Otro personal incluye a Emi Katanosaka (Fantasía Sango) de Inspired como directora de arte, Ema Tsunetaka (Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul) de T2 Studio como directora de fotografía, Anna Okamatsu (Show by Rock!! Stars!!) como diseñadora de color y Evan Call (Josee, the Tiger and the Fish) como compositor musical.

Foto: Kinema Citrus / Watashi no Shiawase na Kekkon

Las novelas ligeras My Happy Marriage, escritas por Akumi Agitogi e ilustradas por Tsukiho Tsukioka, comenzaron en 2019 y tienen cinco volúmenes a partir de julio de 2021. Los libros se publican bajo el sello Fujimi L Bunko de Kadokawa. Una adaptación a manga de Rito Kohsaka comenzó en 2018. Seven Seas Entertainment describe la trama como:

“¿ES ESTE MATRIMONIO UNA BENDICIÓN? ¿O UNA MALDICIÓN?”

“Nacida sin talento en una familia noble famosa por sus habilidades sobrenaturales, Miyo Saimori se ve obligada a una existencia de servidumbre por su madrastra abusiva”.

“Sin embargo, cuando Miyo finalmente llega a la edad de casarse, sus esperanzas de ser llevada a una vida mejor se desmoronan después de que descubre la identidad de su prometido: Kiyoka Kudou, un comandante aparentemente tan frío y cruel que sus posibles novias anteriores huyeron en tres días de sus compromisos”.

“Sin un hogar al que regresar, Miyo se resigna a su destino y pronto descubre que su pálido y hermoso futuro esposo es cualquier cosa menos el monstruo que esperaba. A medida que lentamente abren sus corazones el uno al otro, ambos se dan cuenta de que el otro puede ser su oportunidad de encontrar el amor y la felicidad verdaderos”.

En pocas palabras, nos espera un nuevo anime de romance ambientado en un Japón antiguo. Si deseas más información como pósters, teasers y detalles del elenco, puedes ir al sitio web oficial de Watashi no Shiawase na Kekkon.

