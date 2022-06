El anime Vinland Saga Temporada 2 promete un gran anuncio este mes

El equipo de producción de anime de Vinland Saga ha adelantado un "gran anuncio" especial para su próxima segunda temporada. Este anuncio se realizará el 8 de junio de 2022 a las 21:00 (JST) y para ello subieron un enlace de estreno de video al canal Twin Engine de YouTube.

El director Shuuhei Yabuta (Inuyashiki) también anunció en su cuenta de Twitter que él y el personal de producción de animación de la primera temporada volverán a trabajar en la segunda temporada:

Además de Yabuta, el personal de la primera temporada estaba formado por Hiroshi Seko (Mob Psycho II) como guionista, Takahiko Abiru (Vinland Saga) como diseñador de personajes y director de animación en jefe, Yuusuke Takeda (Aoashi) como dirección de arte y Yutaka Yamada (Great Pretender) como compositor de música.

Vinland Saga ganó previamente el premio Anime del Año en los 6th Anime Trending Awards en 2019. WIT Studio estuvo a cargo de la producción de animación de la primera temporada. Según los informes, Vinland Saga Temporada 2 habría cambiado a WIT Studio por Studio MAPPA.

Promocional de Vinland Saga Temporada 2

La serie de manga original está escrita por Makoto Yukimura y publicada en la revista Monthly Afternoon de Kodansha en Japón. Kodansha USA está publicando la serie de manga en inglés para Norteamérica.

Sentai Filmworks lanzará la serie en video casero en América del Norte. Amazon Prime Video actualmente está transmitiendo la primera temporada y describe el programa como:

“Alrededor del final del milenio, los vikingos, la tribu más poderosa pero atroz, habían estado estallando en todas partes. Thorfinn, el hijo del más grande de los guerreros, vivió su infancia en el campo de batalla. Estaba buscando la tierra de la ensoñación llamada Vinland. Esta es la historia de un verdadero guerrero en una era de confusión”.

