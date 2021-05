El anime Vanitas no Carte tendrá la música de Yuki Kajura

El anime Vanitas no Carte es la nueva animación de BONES basada en el manga de Jun Mochizuki. Recientemente, el personal de la serie de anime estrenó un corto video promocional donde se reveló al equipo de la producción y su fecha de estreno.

El nuevo miembro del equipo más destacado es Yuki Kajiura, un compositor de música conocido por la banda sonora en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Sword Art Online, Fate / Stay Night: Unlimited Blade Works y Pandora Hearts.

Yuki Kajura comentó ser un fanático del manga shonen The Case Study of Vanitas (nombre en inglés) y que ha estado leyendo todos los volúmenes a medida que salieron, desde que Mochizuki comenzó su publicación en la editorial Square Enix. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el tráiler y más información del anime Vanitas no Carte.

¿Cuándo se estrena el anime Vanitas no Carte?

Vanitas no Carte se estrenará en julio de 2021. Tomoyuki Itamura (Nisemonogatari) está dirigiendo el anime en BONES (mismo estudio de My Hero Academia y SK8 The Infinity), y Deko Akao (Noragami) supervisa los guiones de la serie.

Yoshiyuki Ito (Carole & Tuesday) es el diseñador de personajes y director de animación en jefe. Mientras que Sasanomaly interpretará el tema de apertura "Sora to Sora" (Sky and Sky). Otros miembros del personal incluyen:

Diseño de personajes secundarios: Chiyo Nakayama

Diseño de utilería: Shinpei Ishibashi

Concepto visual y diseño de color: Izumi Takizawa

Diseño de arte: Shūhei Tada

Director de arte: Shingo Kanai

Director de fotografía: Ying Ying Zhang

Director de 3DCG: Takuma Miyake

Edición: Rie Matsubara

Director de sonido: Kazuhiro Wakabayashi

Efectos de sonido: Shizuo Kurahashi (caja de sonido), Sachiko Nishi

Sinopsis de Vanitas no Carte

(Foto: BONES) Imagen promocional de Vanitas no Carte

La mangaka Jun Mochizuki también es la creadora de Pandora Hearts y describe a Vanitas no Carte como tal: “Los rumores que giran en torno al Libro de Vanitas, un grimorio mecánico de dudosa reputación, atraen a París a Noé, un joven vampiro en busca de la salvación de un amigo”.

La sinopsis continúa: “Lo que le espera en la Ciudad de las Flores, no son largas horas pisando la acera o rebuscando entre polvorientas librerías en busca del tomo. En cambio, su presa viene a él ... ¡en los brazos de un hombre que dice ser un médico vampiro!”

“Metido en un conflicto que amenaza la paz entre humanos y vampiros, ¿Noé se unirá a la curiosa y ligeramente desequilibrada Vanitas y su búsqueda para salvar a los vampiros?”, se lee en la descripción sobre el nuevo anime Vanitas no Carte.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!