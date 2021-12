El anime Vanitas no Carte comparte tráiler antes de regresar en 2022

La próxima segunda parte del anime Vanitas no Carte (The Case Study of Vanitas) ha recibido un breve avance y visual, que ofrece un vistazo a la próxima aventura de Vanitas y Noé, así como a los nuevos personajes que harán su debut.

El anime se basa en el manga del mismo nombre creado por Jun Mochizuki (autor de Pandora Hearts). La serie comenzó a publicarse en 2015 y tiene nueve volúmenes “tankoubon” (recopilatorios) desde junio de 2021.

El manga de fantasía y steampunk The Case Study of Vanitas, es publicado bajo el sello GANGAN JOKER de Square Enix. A continaución, te compartimos más detalles de su fecha de estreno para la segunda parte, tráiler, póster y equipo de producción.

¿Cuándo sale Vanitas no Carte?

The Case Study of Vanitas estrena su segunda parte el 14 de enero de 2022 en Japón. La página de Twitter del anime @vanitas_anime también lanzó una imagen de los nuevos personajes Chloe y Jean-Jacques, quienes son expresados por Rie Kugimiya y Daiki Hamano respectivamente. Wakanim describe el anime como:

“Esta es una historia de vampiros al borde de la extinción. En la Francia del siglo XIX coexisten humanos y vampiros. El joven vampiro Noé viaja a París en busca del Libro de Vanitas, que se dice que es capaz de desatar una maldición sobre todos los vampiros”.

“En un dirigible, se ve envuelto en un extraño incidente. Es Vanitas, un humano que se llama a sí mismo un experto en vampiros, quien aparece ante Noé en el caos que sigue. En las manos de Vanitas está el mismo libro que Noé ha estado buscando: ‘El libro de Vanitas’”.

“Después de este encuentro, se levanta el telón de esta historia de vampiros, maldiciones y salvación…”

Equipo del anime The Case Study of Vanitas

Promocional de Vanitas no Carte - Parte 2 (Foto: BONES)

El equipo del anime incluye a Tomoyuki Itamura (Owarimonogatari) como director, Deko Akao (The Dungeon of Black Company) como compositor de la serie, Yoshiyuki Itou (Carole & Tuesday co-animador principal y otros) como diseñador de personajes y director de animación en jefe.

Chiyo Nakayama (Demon Lord, diseñador de personajes) como diseñador de personajes secundarios y director de animación en jefe, Izumi Takizawa (co-diseñador de color de Fireworks) como artista conceptual visual y diseñador de color, Shingo Kanai (Hortensia Saga) como director de arte.

Ying Ying Zhang (director de fotografía asistente de My Hero Academia: Heroes Rising) como director de fotografía, Takuma Miyake (Josee, the Tiger and the Fish) como director de 3DCG y que el estudio BONES (My Hero Academia, SK8 Infinity) es la productora de animación.

Finalmente, en La Verdad Noticias informamos que el anime Vanitas no Carte tendrá la música de Yuki Kajura, una reconocida compositora japonesa de bandas sonoras como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Sword Art Online, Fena: Pirate Princess, Fate/Zero, Pandora Hearts y Puella Magi Madoka Magica.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!