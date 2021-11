El anime Vampire in the Garden de WIT Studio llegará a Netflix en 2022

Netflix presentó una nueva imagen, elenco, más personal y la nueva fecha de debut en 2022 para el anime original Vampire in the Garden de WIT Studio. Todo se dio a conocer el martes 9 de noviembre, durante su evento de transmisión en vivo Netflix Festival Japan 2021.

Megumi Han protagoniza el anime como Momo, mientras que Yu Kobayashi interpreta a Fine. Los nuevos miembros del personal incluyen a Satoshi Takabatake y Kazushi Fujii para el entorno artístico. El anime ahora está programado para debutar en Netflix el próximo año (anteriormente estaba programado para debutar en 2021).

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que WIT Studio de Shingeki no Kyojin anuncia su nuevo anime con Netflix, junto con una primera imagen promocional. Te compartimos más información del equipo de producción y el elenco a continuación.

¿Dónde ver el anime Vampire in the Garden?

Foto: Netflix Anime - WIT Studio "Un vampiro en el jardín"

Puedes ver el anime ‘Un vampiro en el jardín’ en este enlace a Netflix. El programa de WIT estará disponible para ver en algún momento de 2022, ya que aún no tenemos una fecha exacta de lanzamiento.

Netflix describe a la serie de anime como tal: “En el dividido mundo del futuro, dos chicas sienten atracción por lo prohibido: la humana quiere tocar el violín, y la vampira desea ir más allá de lo conocido”.

Acerca del nuevo anime de WIT Studio

Ryoutarou Makihara (Hal, The Empire of Corpses) está dirigiendo el anime con Hiroyuki Tanaka (Claymore, Hellsing Ultimate) como asistente de dirección. Tetsuya Nishio (Boruto: Naruto the Movie, The Sky Crawlers) diseña los personajes y se desempeña como director de animación en jefe.

Shunichiro Yoshihara (Attack on Titan, JoJo's Bizarre Adventure) es el director de arte. El anime cuenta la historia de "dos chicas Momo y Fine de diferentes orígenes que se encuentran por casualidad. Una historia sobre una amistad poco probable entre humanos y una raza de vampiros que se entrelaza con el poder de la música".

Puedes encontrar el anuncio oficial de Vampire in the Garden desde el Twitter oficial de Netflix Anime. Mientras esperas el lanzamiento del programa en 2022, puedes ver series de anime similares como Blood+, Owari no Seraph, Vampire Knight y Blood C.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!