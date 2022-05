El anime Urusei Yatsura anuncia su fecha de estreno en nuevo tráiler

El próximo anime Urusei Yatsura ha lanzado su primer tráiler visual clave (no teaser), y este último muestra una vista previa del elenco principal de personajes, sus voces y sus travesuras. También se anunció una fecha de estreno japonesa para octubre de 2022.

Según información del sitio web de Urusei Yatsura, Wataru Takagi y Miyuki Sawashiro fueron anunciados como los actores de voz de Cherry y Sakura respectivamente. También se revelaron más miembros del personal, que incluyen:

Urusei Yatsura - Cherry

Kazuhiro Takamura (director y diseñador de personajes de Strike Witches: Road to Berlin) como diseñador de personajes secundarios.

mikitail (codiseñador de The Rising of the Shield Hero Temporada 2) como diseñador de personajes secundarios.

JNTHED (diseñador de producción de Spriggan Netflix, diseño de mecha de Metal Gear Solid: Peace Walker y asistencia de trabajo en 2D) como diseñador mecánico.

Yoshihiro Sono (diseñador de arte y criaturas de Sabikui Bisco) como diseñador mecánico.

Masanobu Nomura (Fate/Grand Order Divine Realm of the Round Table: Camelot Paladin; codirector de arte de Agateram) como director de arte.

Ayaka Nakamura (diseñadora de color asistente de The Heike Story) como diseñadora de color.

Yuuichirou Osada (World Trigger 2nd Season y 3rd Season) como director de fotografía.

Masaru Yokoyama (Aoashi) como compositor de música.

Urusei Yatsura - Sakura

El anime adaptará partes seleccionadas del manga de Rumiko Takahashi, que se desarrolló entre 1978 y 1987 y se serializó en el Weekly Shonen Sunday de Shogakukan. Tendrá una duración de cuatro cursos.

Viz Media describe el manga como: “En un juego de etiqueta de alto riesgo, Ataru debe tocar los cuernos de Lum en diez días, ¡o los extraterrestres se apoderarán de la tierra! El hecho de que Lum pueda volar no facilita el trabajo de Ataru”.

“¡Resulta que el juego de la etiqueta es solo el comienzo de los problemas de Ataru, ya que continúa atrayendo extraños encuentros con seres de otro mundo como el hermoso espíritu de la nieve Oyuki y el sexy duende cuervo Princesa Kurama!”

Urusei Yatsura está dirigida por Hideya Takahashi y Kimura Yasuhiro de JoJo 's Bizarre Adventure Golden Wind, con Yuuko Kakihara (The Aquatope on White Sand) como compositor de la serie y Naoyuki Asano (Keep Your Hands Off Eizouken!) como diseñador de personajes. David Production es la productora de animación.

Mientras tanto, el elenco incluye a Hiroshi Kamiya como Ataru Moroboshi, Sumire Uesaka como Lum, Maaya Uchida como Shinobu Miyake y Mamoru Miyano como Shuutarou Mendou.

El manga Urusei Yatsura se adaptó previamente a una serie de anime en los años 80 y también inspiró múltiples películas y OVA. La serie se desarrolló entre 1981 y 1986, con un Mamoru Oshii anterior a Ghost in the Shell como director en jefe durante los primeros 129 episodios.

Visual del anime Urusei Yatsura Anime (2022)

Kazuo Yamazaki (Yume Tsukai) asumió el papel después. Las películas se estrenaron principalmente a lo largo de los años 80, y una se estrenó en 1991. Los OVA también se estrenaron principalmente durante ese período de tiempo, aunque uno se estrenó en 2010.

Además de Urusei Yatsura, Rumiko Takahashi es conocida por las famosas series de manga y anime: Inuyasha, Ranma 1/2, Kyōkai no Rinne y su más reciente obra MAO.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!