El anime “Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi” recibe su primer tráiler

El anime isekai recientemente anunciado, Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi (Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill), recibió su primer tráiler que ofrece una mirada a la habilidad "Supermercado en línea" del protagonista y la premisa temática de cocina del programa.

El video también muestra las voces de los personajes principales y revela a Maaya Uchida como la voz de la diosa del viento Ninrir. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer el video promocional y más detalles del programa.

Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill se estrenará en Japón el próximo enero de 2023. Se basa en la serie de novelas ligeras escritas por Ren Eguchi e ilustradas por Masa.

La serie comenzó en 2016 y tiene 12 volúmenes al 25 de junio de 2022. Se publica bajo el sello Overlap Novels y ha vendido más de 4.5 millones de copias. El pasado 29 de octubre, informamos sobre la adaptación al anime de Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi.

El equipo de producción es el siguiente: Kiyoshi Matsuda (Durarara!!, Banana Fish, IS: Infinite Stratos) se encarga de la dirección del anime en el estudio de animación MAPPA. Michiko Yokote (Cowboy Bebop, Saiki Kusuo no Ψ-nan, Masamune-kun no Revenge) se encarga de la escritura y supervisión de los guiones.

Nao Ootsu (Shingeki no Kyojin: The Final Season, Youjo Senki, Beastars, Banana Fish) se encarga del diseño de personajes y de la dirección de animación. Masato Kouda, Kana Utatane, Kuricorder Quartet se encargan de la composición de la banda sonora.

Mientras tanto, el elenco incluye a Yuuma Uchida como Mukouda, Satoshi Hino como el lobo Fel y Hina Kino como el limo Sui.

Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi fue originalmente una novela web que comenzó a serializarse en Shousetsuka ni Narou en 2016. Una adaptación de manga de las novelas ligeras de Akagishi K comenzó en 2017.

Sinopsis de Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi

Visual del anime isekai por Studio MAPPA.

Mukouda Tsuyoshi no era nada especial en el Japón moderno, así que cuando fue convocado a un mundo de esgrima y hechicería, pensó que estaba listo para la aventura de su vida. ¡Lástima que el reino que lo convocó solo lo consiguió por error!

No solo no era uno de los tres héroes convocados, sino que sus estadísticas eran ridículas en comparación con las de ellos. Además de eso, hay algo realmente incompleto en este reino…

"Ah, esta gente es del tipo que trata de usar al Héroe", se dio cuenta, e inmediatamente se fue para abrirse camino en este otro mundo. Lo único en lo que Mukouda puede confiar es en su habilidad única: el "Supermercado en línea", una habilidad que le permite comprar productos modernos en un mundo de fantasía.

Es inútil para el combate, pero si juega bien sus cartas, ¿podría llevar una vida cómoda, tal vez? Al menos, eso es lo que piensa Mukouda, ¡pero resulta que la comida moderna comprada con esta habilidad tiene algunos efectos absurdos!

¿Qué sucede cuando Mukouda introduce una cocina moderna ridículamente sabrosa en un mundo de fantasía como este? ¡Consigue algunos ridículos clientes que repiten rogando por más...! El anime Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi llegará en enero de 2023.

