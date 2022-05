El anime Tokyo Mew Mew New llegará el 5 de julio y aquí está el tráiler

El próximo anime Tokyo Mew Mew New, una "renovación" de la historia original del manga Tokyo Mew Mew (Mew Mew Power), ha revelado una fecha de estreno japonesa para el 5 de julio y ha lanzado su segundo tráiler.

El nuevo PV mostró una secuencia completa de transformaciones. Este comienza con una conversación seria entre Ichigo Momomiya y Masaya Aoyama en un centro de especies en peligro de extinción desde el comienzo de la historia.

Más tarde, el tráiler publicado en el sitio web oficial cambia de marcha para mostrar la secuencia de transformación y el poder de Ichigo, así como las habilidades de Minto Aizawa, Lettuce Midorikawa, Purin Fon y Zakuro Fujiwara en sus formas posteriores a la transformación.

También se revelaron más detalles del elenco, con los actores de voz recientemente anunciados que incluyen a Nobuhiko Okamoto como Quiche, Daiki Yamashita como Tart, Yuuichirou Umehara como Pie, Aina Suzuki como Miwa Honjou, Iori Saeki como Moe Yanagida y Akira Ishida como Seiji Aizawa.

La serie de manga Tokyo Mew Mew original publicada por Kodansha se desarrolló entre 2000 y 2003 y está escrita por la prolífica compositora y guionista de series de anime Reiko Yoshida (compositora de las series Blue Period y The Heike Story) con ilustraciones de Mia Ikumi. Kodansha Comics describe la historia como:

“En su primera cita con el chico más lindo de la escuela, Ichigo se ve expuesta a un rayo misterioso que mezcla su ADN con el del gato salvaje Iriomote en peligro de extinción. Pronto descubre que ha desarrollado habilidades sobrehumanas y una mayor agilidad”.

“Sus nuevos poderes se ponen a prueba cuando lidera un equipo con otras cuatro chicas, cada una dotada de sus propias habilidades especiales. Juntos, ahora deben proteger la Tierra de una amenaza alienígena conocida como Deep Blue”.

El aniem Tokyo Mew Mew New se estrena este verano

El personal de Tokyo Mew Mew New incluye a Takahiro Natori (ARIA The CREPUSCOLO) como director, Satoshi Ishino (RELEASE THE SPYCE) como diseñador de personajes, Yuka Yamada (Asteroid in Love) como compositor de la serie y Yasuharu Takanashi (Taishou Otome Otogibanashi) como compositor de música. Yumeta Company y Graphinica son las productoras de animación.

Mientras tanto, el elenco incluye a Yuuki Tenma como Ichigo Momomiya, Mirai Hinata como Minto Aizawa, Ryouko Juuni como Lettuce Midorikawa, Rian Toda como Purin Fon, Momoko Ishii como Zakuro Fujiwara, Yuuma Uchida como Masaya Aoyama, Yuuichi Nakamura como Ryo Shirogane, Yuusuke Shirai como Keiichiro Akasaka y Kaori Ishihara como Masha.

El manga Tokyo Mew Mew se serializó en la revista Nakayoshi y se publicó bajo el sello Kodansha Comics Nakayoshi. Inspiró algunos videojuegos y una adaptación de anime de 2002 producida por Studio Pierrot, así como otras dos series de manga spin-off.

Finalmente, La Verdad Noticias te comenta que el anime remake Tokyo Mew Mew New estrenará este verano, después de confirmarse el fallecimiento de Mia Ikumi, la co-creadora de Tokyo Mew Mew.

