El anime The Witcher de Netflix se estrenará este agosto

WitcherCon finalmente está aquí y, con ella, una nueva mirada a la franquicia The Witcher en constante expansión. 2021 y 2022 estarán bastante ocupados para la exitosa franquicia, ya que no solo obtendremos la temporada 2 de la serie principal en Netflix, sino también una nueva película de anime centrada en Vesemir.

Para aquellos que no lo sepan, Vesemir es el mentor y amigo de Geralt. El proyecto anime The Witcher: Nightmare of the Wolf se enfocará en sus aventuras en solitario antes de conocer al Lobo Blanco y a un enemigo letal.

Ahora, finalmente tenemos una fecha de lanzamiento, y el sitio de Netflix lo anunció con un nuevo tráiler. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles de la serie de anime y otras curiosidades de la franquicia.

¿Cuándo sale el anime The Witcher?

Captura de pantalla: The Witcher Netflix - YouTube

The Witcher: Nightmare of the Wolf llegará a Netflix el 23 de agosto. La showrunner Lauren S. Hissrich y el escritor Beau DeMayo están al frente de la película junto con el estudio de animación coreana, Studio Mir (The Legend of Korra), y aunque no sabemos mucho sobre la película, sí sabemos que está en el canon.

Traíler de The Witcher: Nightmare of the Wolf

"El programa es divertido porque es una propiedad única. El programa se basa en los libros y no en el juego. Ha sido algo interesante controlar esa perspectiva… siempre mirando los libros. Habrá algunas similitudes porque todos provienen de la misma nave nodriza, básicamente", dijo DeMayo.

"Definitivamente es algo que está en el canon con nuestra serie de acción en vivo", agregó el escritor. Lo anterior es una gran noticia, y dado que esto es canon, podrías continuar desarrollando algunos de tus otros personajes en la serie principal a través de estos proyectos únicos. El anime The Witcher llegará el próximo mes.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!