El anime The Witcher: Nightmare of the Wolf lanza nuevo póster y tráiler

La expectativa es alta para The Witcher: Nightmare of the Wolf, y en solo unas semanas finalmente podremos ver las primeras aventuras de Vesemir al estilo anime. Para entusiasmar a los fanáticos por el lanzamiento inminente, Netflix ha lanzado un nuevo póster y tráiler de Nightmare of the Wolf.

El tráiler más reciente nos dio una mejor visión del Trial of The Grasses y lo que parece ser el joven Vesemir. También vemos a Vesemir haciendo honor a su título y cazando una multitud de monstruos con habilidad y estilo.

Una de las mejores secuencias del tráiler involucra a Vesemir liderando un ejército de brujos, y todos preparan sus letreros para algún tipo de batalla. ¿Podría ser esta la caída de Kaer Morhen? Ciertamente parecería que sí, y abajo La Verdad Noticias te comparte el tráiler completo por el canal de Netflix en YouTube.

Tráiler de The Witcher: Nightmare of the Wolf

La productora de Lauren S. Hissrich y el escritor Beau DeMayo están al frente de la película junto con Studio Mir (La Leyenda de Korra, Voltron: Legendary Defender), y Nightmare of the Wolf se considera parte del canon respecto a los eventos de la serie principal con el actor Henry Cavill.

El anime también se obtiene de los libros al igual que la serie principal, aunque también hay elementos nuevos. "El programa es ... Es divertido porque es una propiedad única. Porque el programa se basa en los libros y no en el juego”, dijo DeMayo.

“Ha sido algo interesante controlar esa perspectiva, en términos de, estábamos mirando los libros, siempre mirando los libros. Y siempre habrá algunas similitudes porque todos provienen de la misma nave nodriza, básicamente. Definitivamente el anime es algo que está en el canon con nuestra serie de acción en vivo", agregó el escritor.

Sinopsis del anime Nightmare of the Wolf

Foto: Netflix - Póster "Nightmare of the Wolf"

Puedes encontrar la sinopsis oficial de Nightmare of the Wolf a continuación: "El mundo de The Witcher se expande en esta historia del origen del anime: Antes de Geralt, estaba su mentor Vesemir, un joven brujo de capa y espada que escapó de una vida de pobreza para matar monstruos por monedas”.

La sinopsis del anime The Witcher de Netflix continúa: “Pero cuando un extraño nuevo monstruo comienza a aterrorizar políticamente a un reino tenso, Vesemir se encuentra en una aterradora aventura que lo obliga a enfrentarse a los demonios de su pasado". The Witcher: Nightmare of the Wolf llega a Netflix el 23 de agosto.

