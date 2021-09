El anime Tensei Kenja no Isekai Life revela un teaser visual y fecha de estreno

El personal del nuevo anime de televisión, Tensei Kenja no Isekai Life: Daini no Shokugyō wo Ete, Sekai Saikyō ni Narimashita (My Isekai Life), abrió un sitio web oficial para la serie, lanzó una imagen promocional y anunció una fecha de lanzamiento.

La historia se centra en Yūji Sano, quien trabaja en una empresa que es dura con sus empleados. Después de traer algunas horas extra a casa, recibe un mensaje en su computadora: "¡Has sido convocado a un mundo alternativo!"

Es un mundo parecido a un juego, completo con barras de estado y habilidades. Yuji adopta a un monstruo de limo y, por lo tanto, se convierte en un domador. Entonces, de repente alcanza una segunda profesión como sabio, y despierta poderes mágicos dentro de sí mismo.

La aventura del mundo alternativo de Yuji comienza cuando sigue a un limo, aparentemente el más débil de todos los monstruos. A continuación, La Verdad Noticias te comparte detalles de My Isekai Life, fecha de estreno, personal del anime y más detalles. Se confirmó que la plataforma especializada de anime Crunchyroll transmitirá la serie.

Fecha de estreno Tensei Kenja no Isekai Life

Promocional del anime Tensei Kenja no Isekai Life (Foto: REVOROOT)

El anime My Isekai Life fija su fecha de estreno para el mes de enero de 2022. El estudio de animación REVOROOT (Slime Taoshite 300-nen, Babylon) está animando el proyecto y Pony Canyon está produciendo la música. La serie de novelas ligeras escritas por Shinkoshoto e ilustradas por Huuka Kazabana recientemente celebraron llegar a las 10 mil copias en circulación.

Por otra parte, te recordamos que la plataforma Netflix probará los estrenos semanales de anime desde octubre de 2021 y esto serían buenas noticias para los fanáticos de la animación japonesa. Netflix acostumbra primero lanzar títulos en Japón y tras varios meses después llegan a Occidente.

¿Dónde leer el manga My Isekai Life?

Puedes leer el manga My Isekai Life comprando sus volúmenes en el sitio oficial de Rakuten Kobo (disponibles en inglés) pagando un precio aproximado de $7 dólares americanos (equivalente a $141 pesos mexicanos).

El sello GA Novel de SB Creative comenzó a publicar la novela ligera con ilustraciones de Huuka Kazabana en 2018, y el noveno volumen se envió el 12 de junio. PONJEA lanzó la adaptación de manga en 2018, y el volumen 13 se envió el 21 de agosto en Manga UP! de la editorial Square Enix.

Recientemente, Manga & Books obtuvo la licencia de la adaptación de manga y enviará los primeros volúmenes el 14 de diciembre de 2021. No dudes en visitar el sitio web oficial de Tensei Kenja no Isekai Life para leer pruebas gratuitas de sus novelas ligeras.

