El anime Super Crooks de Netflix comparte su primer vistazo

Netflix compartió un primer vistazo a su próxima incursión en el mundo de Mark Millar, el anime Super Crooks que tiene a muchos fanáticos emocionados. Durante su panel pregrabado que se mostró en el Festival Internacional de Cine de Annecy, se mostró el arte clave para la versión animada.

Se espera que la adaptación del cómic de 2012, que se centra en un equipo superpoderoso de delincuentes de élite, se publique en algún momento de este año. El arte revelado muestra a toda la tripulación seleccionada para realizar la misteriosa misión.

Estos incluyen al criminal de carrera Johnny Bolt, su ex novia Kasey, un supervillano anciano llamado The Heat y un héroe deshonrado y encerrado llamado The Gladiator. Netflix tiene más de 60 series de superhéroes y Super Crooks se sumará a la lista.

¿Quiénes producen el anime Super Crooks?

Primer vistazo al anime de Super Crooks por Netflix

Mark Millar y el co-creador de Supercrooks, Leinil Yu, son los productores del proyecto, y Millar contribuye con nuevas tramas para explorar el programa. El nuevo anime de Netflix también estará encabezado por el director de Carole & Tuesday, Motonobu Hori.

La Verdad Noticias te informa que esta adaptación animada está inspirada en la animación japonesa y fue producida por el estudio Bones; quienes son conocidos por animes como Fullmetal Alchemist y My Hero Academia.

Fecha de estreno en Netflix

Se espera que el anime Netflix "Super Crooks" llegue a la plataforma de streaming en algún momento de 2021 o principios de 2022. La plataforma de streaming anunció esta adaptación de anime en 2019 para estrenarse después de que Jupiter's Legacy asegurara el éxito.

Sin embargo, el programa que costó $200 millones fue cancelado recientemente después de una temporada, y se propuso que el universo continuara en un formato de antología. La serie animada The Hollow es una propuesta similar, ya que mezcla animación y live action.

Se anunció un Super Crooks live action en medio de esta cancelación, ya que existe en el mismo universo. Esta podría ser una situación invertida del “Ejército de los Muertos”, donde la historia principal está animada y la historia continua o precuela recibe el tratamiento de live action.

Sin embargo, ambos proyectos todavía están envueltos en un misterio, por lo que no se puede decir nada con certeza. No se ha revelado un elenco de voces para la animación. Sin embargo, sabemos que el autor Mark Millar piensa que los primeros cinco episodios del anime Super Crooks son "una locura de principio a fin" cuando los vio a principios de mayo.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!