El anime Spy x Family debuta el primer tráiler

Los rumores sobre que la serie de manga original Spy x Family de Tatsuya Endo obtendría su propia adaptación, comenzaron a arremolinarse en 2019 y comenzaron a cobrar fuerza a principios de este año.

La información surgió cuando la serie aparentemente no solo registró un dominio web para un anime, sino que incluso los detalles sobre una serie potencial comenzaron a surgir. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles.

Después de que un nuevo informe pareció confirmar que uno estaba en camino, ahora hemos recibido una confirmación oficial de que la serie de Tatsuya Endo de hecho debutará su propia adaptación de anime en algún momento del próximo año. En otras noticias puedes conocer nuestra guía completa de anime de otoño de 2021.

¿Cuándo sale el anime Spy x Family?

El anime programó estrenar en algún momento de 2022. No solo se ha anunciado que el director Kazuhiro Furuhashi (que anteriormente dirigió el reinicio de Dororo y Rurouni Kenshi) estará al mando, sino que será un esfuerzo de doble estudio, ya que tanto Wit Studio como CloverWorks trabajarán juntos para producir la serie .

Puedes hacerte una pequeña idea de cómo se verá el estreno, gracias al primer vistazo compartido a través del tráiler de debut de la serie, mismo que fue estrenado por el canal de YouTube oficial de TOHO Animation.

Acerca del nuevo anime Spy x Family

Foto: Shonen Jump - Manga de Tatsuya Endo

El anuncio inicial para el anime de Tatsuya Endo también confirmó que Kazuaki Shimada (The Promised Neverland) proporcionará los diseños de personajes, y [K] NoW_NAME (Dorohedoro) compondrá la música de la serie como se indica en los primeros informes.

No solo eso, sino que Takuya Eguchi (That Time I Got Reincarnated as a Slime's Souei) ha sido confirmado como el primer miembro de la familia Forger, Loid Forger. También puedes hacerte una idea de su actuación en el tráiler anterior.

Ptros detalles, como las voces detrás de los otros dos miembros de la familia, todavía se mantienen en secreto por ahora. Hay una buena posibilidad de que el programa domine 2022 cada vez que se lance, por lo que ahora es el momento perfecto para ver el manga original y ponerse al día.

Ahora puedes encontrar el manga de Spy x Famili en la biblioteca digital Shonen Jump de Viz Media, y describen la serie como tal: "El espía maestro Twilight es el mejor en lo que hace cuando se trata de ir de incógnito en misiones peligrosas en nombre de un mundo mejor. Pero cuando recibe la tarea imposible final: casarse y tener un hijo, ¡puede que finalmente se vuelva loco!”

“No es alguien que dependa de los demás, Twilight tiene mucho trabajo que hacer para conseguir una esposa y un hijo para su misión de infiltrarse en una escuela privada de élite. Lo que no sabe es que la esposa que ha elegido es una asesina y que el niño que ha adoptado es un telépata”. ¿Qué opinas de este primer vistazo al debut en el anime de Spy x Family?

