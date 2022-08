El anime Shinobi no Ittoki presenta un adelanto de su tema de cierre

Se ha lanzado un nuevo tráiler de la próxima serie de anime Shinobi no Ittoki, que también muestra el tema de cierre (ending) “Oboetate” de la banda de rock alternativo indie hockrockb. La serie de anime se estrenará el 4 de octubre de 2022.

Mientras tanto, se reveló en otro avance de PV en julio que la banda de pop rock Humbreaders interpretará la canción de apertura (opening) “Hikari”. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información.

La voz principal está compuesta por Ryouta Oosaka como Ittoki Sakuraba, Katsuyuki Konishi como Tokisada Kaga, Haruka Shiraishi como Kousetsu y Kikuko Inoue como Yumika Sakuraba.

Los miembros adicionales del elenco de voces en la animación japonesa incluyen a Taito Ban como Suzaku Ban, Taku Yashiro como Himura Takane, Kan Tanaka como Mitsuzou Moriyama, Naomi Shindou como Raiha Tsuge, Masaki Terasoma como Housen Ban, Yasuhiro Mamiya como Enhi Takane y Kenjirou Tsuda como Onido Minobe.

Shuu Watanabe (director de episodios de Aldnoah Zero y Re: Creators) está dirigiendo la serie de anime original, con Minato Takano (coguionista de la película de acción real de Kakegurui) como guionista de la serie.

Isamu Suzuki (Lord El–Melloi II's Case Files {Rail Zeppelin} Grace note animation director) como diseñador de personajes y director de animación en jefe, y TOMOSIRO (co-compositor de Macross Δ Movie: Zettai Live!!!!!!) como compositor de música. TROYCA se encarga de la producción de animación.

Visual del anime Shinobi no Ittoki

Otros miembros del personal incluyen a Jun Okuda (animador clave de Tales of the Rays: Everlasting Destiny , diseñador de personajes de H2O: Footprints in the Sand) como animador principal.

Eiji Iwase (Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna) como directora de arte, Mariko Shinohara (Lord El- Case Files de Melloi II: Rail Zeppelin Grace Note) como diseñador de color, y Tomonori Katou (Case Files de Lord El-Melloi II: Rail Zeppelin Grace Note) como director de fotografía.

Crunchyroll describe la sinopsis de Shinobi no Ittoki como: “¡Ittoki Sakuraba era un estudiante ordinario, hasta que su vida se puso patas arriba! Descubre que es el decimonoveno heredero de los famosos Iga Ninjas”.

La sinopsis continúa: “Los Iga deben tratar de defender lo que es suyo de los Koga, un clan rival que busca acabar con la vida de Ittoki. Ittoki no tiene más remedio que convertirse en un shinobi lo suficientemente fuerte como para no solo protegerse a sí mismo, sino también a su aldea”.

La sinopsis finaliza: “Ahora, un estudiante en Kokuten Ninja Academy, una escuela secundaria especializada en técnicas shinobi, Ittoki aprende el camino del ninja moderno, equipado con trajes y dispositivos de alta tecnología. Junto con estudiantes de otros pueblos, Ittoki se enfrenta a los Koga en un intento de acabar con la rivalidad de una vez por todas”.

El anime Shinobi no Ittoki se lanzará en octubre de 2022. Por otra parte, antes informamos que el estreno de la película Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night se pospuso debido a la propagación de COVID-19. Esperamos darte más información en el futuro.

