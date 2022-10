El anime Shin no Nakama recibe segunda temporada

La cuenta oficial de Twitter de la serie de anime Shin no Nakama ja Nai to Yuusha no Party wo Oidasareta node, Henkyou de Slow Life suru Koto ni Shimashita (Banished from the Heroes' Party, I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside) ha anunciado que se está produciendo una segunda temporada. Más detalles sobre el seguimiento se darán en una fecha posterior.

La primera temporada de anime de 13 episodios se emitió del 6 de octubre de 2021 al 29 de diciembre de 2021 después de un retraso inicial en julio. Funimation transmitió la serie tal como se emitió en Japón, y ahora también está disponible en Crunchyroll en países y territorios de occidente.

Imagen: Shin no Nakama Temporada 2.

El elenco de voces de la animación japonesa Banished from the Heroes' Party, I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside incluyó a:

Ryouta Suzuki como Red.

Kanon Takao como Rit.

Naomi Oozora como Ruti.

Sora Amamiya como Yarandrala.

Taku Yashiro como Ares.

Aya Uchida como Theodora.

Kenta Miyake como Danan.

Rie Kugimiya como Tise.

Kouhei Amasaki como Albert.

Masahiro Yamanaka como Gonz.

Sora Tokui como Nao.

Takeru Mishina como Mido.

Yuu Serizawa como Tanta.

El ilustrador original de novelas ligeras Yasumo, el artista de adaptación de manga Masahiro Ikeno y el diseñador de personajes de la serie Ruriko Watanabe publicaron ilustraciones conmemorativas para celebrar las noticias de la segunda temporada:

Arte oficial de Shin no Nakama.

Además, Suzuki, Takao y Oozora publicaron sus propias ilustraciones y mensajes para conmemorar el anuncio de la segunda temporada:

El director de la serie Makoto Hoshino y la guionista Megumi Shimizu también ofrecieron sus propios mensajes para celebrar la ocasión.

El equipo de producción de la primera temporada incluyó a Makoto Hoshino (DamePri Anime Caravan, KING'S RAID: Successors of the Will) como director, Megumi Shimizu (My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!) como guionista y Ruriko Watanabe (KutsuDaru) como diseñador de personajes.

Wolfsbane y Studio Flad se encargaron de la producción de animación de la serie de anime. Anteriormente, La Verdad Noticias informó sobre los estrenos de anime que llegan a Prime Video en otoño de 2022.

Shin no Nakama se publicó por primera vez como novela ligera en junio de 2018, con 11 volúmenes publicados en abril de 2022. Se publica bajo el sello Kadokawa Sneaker Bunko y también ha inspirado una adaptación de manga lanzada en mayo de 2018.

