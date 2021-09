El anime Shijou Saikyou no Daimaou comparte primer visual y fecha de estreno

El sitio oficial del anime de televisión, Shijou Saikyou no Daimaou, Murabito A ni Tensei suru (The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Typical Nobody), reveló que se estrenará el próximo año en Japón. El sitio también compartió una imagen y el personal principal del proyecto.

Mirai Minato (Fate/kaleid liner Prisma Illya, Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu, Jahy-sama wa Kujikenai!) está dirigiendo el anime en los estudios Silver Link (My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!) y BLADE.

Takayuki Noguchi (Higehiro, Hachigatsu no Cinderella Nine) está adaptando los diseños de personajes de Sao Mizuno para la animación. La Verdad Noticias te compartirá más detalles del nuevo anime en el futuro. También puedes ir al sitio web oficial del programa aquí.

Sobre la serie The Greatest Demon Lord

Foto: @murabitoA_anime en Twitter - Visual

Según información de Comic Natalie, Katou lanzó la serie de novelas ligeras The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Typical Nobody en 2017 y con ilustraciones de Sao Mizuno. La serie comenzó su publicación en el sello editorial Fantasia Bunko de Fujimi Shobo en mayo de 2018 y publicó su volumen 9 el pasado 20 de abril de 2020.

Como es costumbre para las series de novelas ligeras, la obra de Katou también recibió una adaptación de manga desde febrero de 2019. El manga es creado por Misuho Kotoba y publicado en la revista Monthly Big Gangan de Square Enix. Por otra parte, otra novela ligera titulada Tensei Kenja no Isekai Life revela un teaser visual de su adaptación de anime.

¿Cuándo sale el anime Shijou Saikyou no Daimaou?

El Twitter oficial de Shijou Saikyou no Daimaou, Murabito A ni Tensei suru confirmó el estreno de su anime para algún momento de 2022 y Crunchyroll podría tenderlo en su catálogo. A continuación, te compartimos la sinopsis publicada por Yen Press:

“En su vida pasada, fue conocido como Demon Lord Varvatos, un todopoderoso usuario de magia y gobernante. Pero se sentía solo después de la pérdida de sus amigos y seres queridos durante su ascenso al poder, por lo que en sus últimos momentos, Varvatos lanzó un hechizo de reencarnación para tener una segunda oportunidad de ser un chico normal”.

La sinopsis de Shijou Saikyou no Daimaou continúa: “Al principio, parece que va a funcionar: renace miles de años después como aldeano Ard. Desafortunadamente para él, sus recuerdos aún están intactos y no es consciente de cuánto se ha perdido durante el tiempo que pasó sin existir, y parece que eso le va a costar su vida normal”

