El anime “Science Fell in Love, So I Tried to Prove it” tendrá SEGUNDA temporada

El creador de manga Alifred Yamamoto anunció en Twitter el sábado que la adaptación de anime televisivo de su manga Science Fell in Love, So I Tried to Prove it (Rikei ga Koi ni Ochita no de Shōmei Shite Mita) tendrá una segunda temporada.

La franquicia tendrá un evento este sábado 17 de octubre en Tokio dónde darán más detalles, mientras tanto Yamamoto publicó una imagen para conmemorar el anuncio.

La primera temporada del anime se estrenó en Japón en Amazon Prime Video con los 12 episodios el 10 de enero. El programa también se transmitió por televisión en Japón. Crunchyroll transmitió el programa a medida que se desarrollaba y también transmitió un doblaje en inglés.

Con esta imagen Yamamoto anunció la segunda temporada del anime

Toru Kitahata (Haganai NEXT, Hinako Note) dirigió el anime en Zero-G, con Kenta Onishi como director asistente y Kouichirou Natsume como supervisor jefe de producción. Rintarou Ikeda (Magical Sempai) supervisó los guiones y los escribió junto a Michiko Yokote (Shirobako, The Magnificent KOTOBUKI).

Yūsuke Isouchi (One Piece) fue el diseñador de personajes y director de animación en jefe. Hisakuni, Shouichiro Hirata, Kaoru Ōtsuka, Shūhei Takahashi, Takuma Sogi y Yūko Takahashi compusieron la música.

¿De que trata el anime?

El manga se centra en la pareja Ayame Himuro y Shinya Yukimura, dos científicos que están enamorados el uno del otro. Quieren demostrar que su amor puede ser científicamente probado, cuantificado y expresado de manera objetiva.

Estos científicos enamorados estarán de regreso en un segunda temporada del anime

El manga se lanzó en el sitio web Comic Meteor de G-mode en 2016. Una serie de televisión de live- action del manga se estrenó en septiembre de 2018 y se emitió durante cuatro episodios. Una película de live-action real se inauguró en febrero de 2019.