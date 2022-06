El anime Saikin Yatotta Maid ga Ayashii revela fecha de estreno y nuevo tráiler

El anime Saikin Yatotta Maid ga Ayashii (The Maid I Hired Recent Is Mysterious) ha revelado una fecha de estreno japonesa para el 23 de julio junto con su primer tráiler de larga duración.

El avance muestra la canción de apertura “Su, Suki janai!” por ≠ME y las interacciones entre los personajes principales Yuuri y su sirvienta Lilith. Algunos de los principales actores secundarios también se muestran brevemente en el nuevo video.

Se basa en la serie manga de Wakame Konbu, que comenzó en 2020 y tiene cinco volúmenes tankoubon a partir de febrero de 2022. La serie publicada por Square Enix se serializa en Monthly Gangan Joker y se publica bajo el sello Gangan Comics Joker.

Yen Press describe la trama como: “¡Hay algo realmente extraño en la sirvienta que acabo de contratar! Ninguna persona normal podría ser tan hermosa, ni cocinar una comida tan asombrosamente deliciosa, ni saber exactamente lo que quiero antes de que se lo pida”.

“Ella debe estar usando magia, cierto, un hechizo es lo único que puede explicar por qué mi pecho se siente tan apretado cada vez que la miro. Lo juro, voy a llegar al fondo de lo que hace que esta doncella sea tan... ¡misteriosa!”

Misuzu Hoshino (Jahy-sama wa Kujikenai!, Ousama Game The Animation) se encarga de la dirección del anime en los estudios SILVER LINK y BLADE.

Mirai Minato (Soredemo Ayumu wa Yosetekuru, Shijou Saikyou no Daimaou, Murabito A ni Tensei suru, Kimi to Boku no Saigo no Senjou, Aruiwa Sekai ga Hajimaru Seisen) se encarga de la dirección general del proyecto y de la escritura y supervisión de los guiones, con la asistencia de dirección de Yuushi Ibe.

Portada del manga Saikin Yatotta Maid ga Ayashii

Yoshino Machi (吉野万智) se encarga del diseño de personajes y de la dirección de animación. Kouji Fujimoto (Sus4 Inc.) y Osamu Sasaki se encargan de la composición de la banda sonora.

Mientras tanto, el elenco incluye a Saori Hayami como Yuuri, Rie Takahashi como Lilith, Yui Horie como Tsukasa Gojoin, Mikako Komatsu como Fujisaki y Miyu Tomita como Natsume Nakashima. El anime Saikin Yatotta Maid ga Ayashii confirmó estrenar este verano de 2022. La Verdad Noticias te compartirá más información en el futuro.

