El anime Romantic Killer llegará a Netflix este octubre

Netflix ha lanzado un avance de la adaptación al anime de Romantic Killer. La cuenta de Twitter de Netflix Japan Anime reveló que Rie Takahashi y Mikako Komatsu interpretarán los papeles principales de Anzu Hoshino y Riri el mago respectivamente, mientras que YURIKA interpretará el tema principal “ROMA☆KiRA”.

Además, el autor del manga, Wataru Momose, subió a Twitter una ilustración conmemorativa para celebrar el lanzamiento del anime. El portal de noticias Comic Natalie informó que el personal incluye a Kazuya Ichikawa (The World Ends with You: The Animation) como director.

Sayuri Ooba (I Don’t Like You at All, Big Brother!!) como compositora de la serie, Arisa Matsuura (The World Ends with You: The Animation) como diseñador de personajes, y Ryou Kawasaki (To Your Eternity) y Kono Tomoyuki como compositores musicales. El estudio domerica es la productora de la animación japonesa.

Tráiler del anime Romantic Killer

Actualización del anime Romantic Killer en Twitter

La adaptación al anime del manga Romantic Killer se lanzará en Netflix el 27 de octubre de 2022, según ha revelado la descripción de la página Shonen Jump+ del manga. La Verdad Noticias te comparte que la información también fue tuiteada por Senyu mangaka Robinson Haruhara, y la cuenta de Twitter de Shonen Jump+ los retuiteó.

Romantic Killer está dibujado por Wataru Momose y publicado bajo el sello Jump Comics. Comenzó en 2019 y tiene cuatro volúmenes tankoubon digitales a partir de septiembre de 2020. Las versiones físicas del segundo al cuarto volumen se lanzarán el 4 de octubre de 2022.

Imagen: Shonen Jumo / Romantic Killer Manga

La versión traducida al inglés del manga, con licencia de Viz Media, también lanzará su primer volumen el 4 de octubre. Viz describe la trama como: “El estudiante de secundaria Anzu Hoshino tiene una gran vida. Todos los días juega videojuegos, come bocadillos y acaricia a su amado gato”.

“Pero esta dichosa existencia se convierte en un lío confuso cuando una criatura mágica la transporta a una realidad alterada despojada de sus cosas favoritas. ¡Ahora ella está atrapada con chicos calientes en su lugar! ¡¿Cómo es posible que ella sobreviva en un mundo tan horrible?!”

Además del anime Romantic Killer, títulos de anime como Bastard!! y Drifting Home llegarán al catálogo de Netflix en septiembre. ¿Qué piensas de las animaciones japonesas? ¿Qué programa o película te gustaría ver en el catálogo de streaming?

