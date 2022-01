El anime Platinum-End revela el elenco de la Parte 2

El anime Platinum End se estrenó a finales de 2021 y debutó como la nueva obra de los creadores de Death Note. Con una combinación de animación tradicional y CG, la serie ha mantenido un interés entre el público.

Y ahora, lo siguiente del programa con nuevos episodios de su Parte 2. A continuación, en La Verdad Noticias te compartimos el elenco que se suma al proyecto de anime. Recordamos que el creador de Death Note prepara una nueva serie de manga.

Nuevo elenco del anime Platinum-End

Imagen: Signal.MD

La Parte 2 nos presentará a otros Aspirantes a Dios y Ángeles que complicarán las cosas para Mirai y Saki. Los aspirantes son los siguientes: Susumi Yuito tendrá la voz de Megumi Han (Gon en Hunter x Hunter, Obito de niño en Naruto Shippuden), Yuri Temari estará interpretada por Saori Onishi (Ais en Danmachi.

Shuji Nakaumi será Daiki Yamashita (Midoriya en Boku no Hero Academia) y Gaku Yoneda tendrá la voz de Kenjiro Tsuda (Nanami en Jujutsu Kaisen, Mikoto en K). Los Ángeles son: Yazeli estará interpretado por Ryota Takeuchi (Elias en The Ancient Magis Bride', Wakatoshi en Haikyuu!!), Penema será KENN (Akihito en Beyond the Boundary).

Ogaro estará interpretado por Romi Park (Ed en Fullmetal Alchemist) y Muni tendrá la voz de Fumi Hirano (Eucliwood en Is This a Zombie?, Lum en Urusei Yatsura). Estos personajes aparecieron en una nueva imágen promocional compartida por la cuenta de Twitter del anime @ani_platinumend.

¿Dónde se puede ver Platinum End?

Puedes ver el anime Platinum End en Crunchyroll, una plataforma de streaming especializada en anime. Recordemos que la serie tendrá un total de 24 episodios producidos por el estudio de animación Signal.MD.

