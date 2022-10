El anime Oshi no Ko anuncia su fecha de estreno

La próxima adaptación de anime televisivo de Oshi no Ko se estrenará en 2023 con un primer episodio de 90 minutos. También se lanzó una imagen teaser, con Ai Hoshino, quien será interpretada por Rie Takahashi en la serie de anime.

Un programa especial con nueva información sobre el anime Oshi no Ko se transmitirá más tarde este 11 de diciembre de 2022. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer más información del equipo de producción y elenco.

Imagen: Doga Kobo / Oshi no Ko

El personal de producción está formado por Daisuke Hiramaki (Selection Project, Asteroid in Love) que dirige el programa con Chao Nekotomi (director de apertura y guionista de Shikimori’s Not Just A Cutie, director de parte de baile y guionista de Selection Project Episodio 7) como asistente de dirección.

Kanna Hirayama (Selection Project , Rent-A-Girlfriend) es la diseñadora de personajes, mientras que Jin Tanaka (Love Live! Nijigasaki High School Idol Club, Laid-Back Camp) es el guionista de la serie. Doga Kobo se encarga de la producción de animación.

El cómic japonés original está escrito por Aka Akasaka (Kaguya-Sama: Love is Wa) e ilustrado por Mengo Yokoyari (Scum's Wish). Se serializó por primera vez en la revista Weekly Young Jump de Shueisha el 23 de abril de 2020 y se publica bajo el sello Young Jump Comics.

Se han lanzado ocho volúmenes de tankoubon a partir de junio de 2022, con un noveno volumen que se lanzará el 19 de octubre de 2022. La noticia del anime Oshi no Ko se dio a conocer en junio de 2022 y como el siguiente título del creador de Kaguya-Sama: Love Is War.

Yen Press describe la sinopsis como: “Gorou es un ginecólogo y fanático de los ídolos que está en estado de shock después de que su estrella favorita, Ai, anuncie una pausa improvisada”.

“¡Poco se da cuenta Gorou de que está a punto de forjar un vínculo con ella que desafía todo el sentido común! Las mentiras son el arma más grande de un ídolo en este escandaloso manga de Aka Akasaka y Mengo Yokoyari”. El anime de Oshi no Ko llegará en 2023.

