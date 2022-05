El anime Noumin Kanren no Skill revela fecha de estreno, nuevo tráiler y visual

Junto con el anuncio de su fecha de estreno, el anime de Noumin Kanren no Skill Bakka Agetetara Naze ka Tsuyoku Natta (I Somehow Got Strong By Raising Skills Related To Farming) lanzó un tráiler y una imagen teaser. También se anunciaron los detalles del elenco:

Junya Enoki como Al Wayne.

Minami Tanaka como Fal Ys Meigis.

Rumi Ookubo como Helen Lean.

Ayaka Suwa como Ruri.

Según informó el sitio oficial de Noumin Kanren no Skill, el equipo de producción confirmado es Norihiko Nagahama (Bakunyuu Oyako, Kinbaku no Yakata: Ryakudatsu) como director del anime en Studio A-CAT (Deatte 5-byou de Battle, Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja). A continuación, La Verdad Noticias te comparte un desglose de más miembros del equipo:

Touko Machida (Akame ga Kill!, Hataraku Maou-sama!, Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru) se encarga de la escritura y supervisión de los guiones. Masami Sueoka se encarga del diseño de personajes y de la dirección de animación.

Takurou Iga (Tsuki ga Kirei, Watashi ni Tenshi ga Maiorita!, Mahou Shoujo Ikusei Keikaku) se encarga de la composición de la banda sonora.

Noumin Kanren No Skill Bakka Agetetara Nazeka Tsuyoku Natta se basa en la serie de novelas ligeras escritas por Shobonnu e ilustradas por Sogawa. La historia sigue a Al Wayne, un joven que aspira a ser el mejor agricultor.

Sin embargo, después de finalmente maximizar su nivel de habilidad de agricultor y alcanzar el pináculo de las habilidades agrícolas, la vida de Al da un giro repentino y drástico, y se encuentra en aventuras y en cambio enfrentándose a batallas.

“I Somehow Got Strong By Raising Skills Related To Farming” comenzó como una novela web sobre Shousetsuka ni Narou en 2016 antes de convertirse en una serie de novelas ligeras publicada por Futabasha en 2017.

Teaser de Noumin Kanren no Skill Bakka Agetetara Naze ka Tsuyoku Natta

Las novelas ligeras de Noumin Kanren No Skill, que finalizaron en 2018 con cinco volúmenes, se publican bajo Monster Bunko etiqueta. Una adaptación a manga de Aki Taruto comenzó en 2018. Por otra parte, recientemente la revista Shonen Jump reveló su catálogo de mangas desde que Hunter x Hunter entró en hiatus.

