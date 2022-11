El anime My Life as Inukai-san’s Dog anuncia fecha de estreno

Se han lanzado la segunda imagen y el tráiler del anime My Life as Inukai-san’s Dog (Inu ni Nattara Suki na Hito ni Hirowareta). El visual representa a las heroínas principales Karen Inukai, Mike Nekotani y Usagi Tsukishiro desde la perspectiva del protagonista adolescente convertido en perro.

Se reveló una fecha de estreno japonesa para el 6 de enero de 2023. Además, se anunció que la canción de apertura del anime “Gyakkyou Fuwaku Fraction” tendrá 15 artistas interpretándola.

Los artistas principales son Miyumi Hashimoto, Yui Sakakibara y Rita. Mientras que los artistas destacados incluyen AiRI, Ayumi, Rekka Katakiri, Yumi Kawamura, Sayaka Sasaki, Duca, Mitsuki Nakae, Nomiko, Aki Misato, Yozuca, Rino y Riya de Eufonius.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte el tráiler y más información que debes saber de la nueva animación japonesa:

My Life as Inukai-san's Dog se basa en el manga de Gosei Furukawa que comenzó en 2020 y lanzó su quinto volumen tankoubon en marzo de 2022. Está serializado en la revista digital Monthly Shonen Magazine R de Kodansha y publicado bajo la etiqueta KC Deluxe.

La comedia erótica gira en torno a un estudiante que se despierta y descubre que se ha convertido literalmente en el perro mascota de su compañera de clase, la genial belleza Inukai-san. El manga utiliza una perspectiva en primera persona.

Visual del anime My Life as Inukai-san’s Dog.

Takashi Andou está dirigiendo el anime con Hisashi Saito como director visual, Kazuaki Morita (Classroom of the Elite Temporada 1 y 2) como diseñador de personajes y Tatsuya Kikuchi como compositor musical. Quad está produciendo el anime.

Mientras tanto, el elenco incluye a Shuuichirou Umeda como Pochita, Saya Aizawa como Karen, Mayu Sagara como Mike y Yurie Kozakai como Usagi. Además de My Life as Inukai-san’s Dog, se espera que otros animes originales como Ars no Kyoju lleguen en enero de 2023.

