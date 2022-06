El anime Mononoke obtiene nueva película para 2023

The Medicine Seller del anime Mononoke de 2007 regresará con una nueva película titulada Gekijouban Mononoke (Mononoke the Movie) en 2023. Se lanzó un avance de anuncio para la película sobrenatural, que se anunció en el evento del 15 aniversario de la serie original.

El director de la serie Kenji Nakamura (Gatachman Crowds: Insight) y el actor de voz principal Takahiro Sakurai regresan para la película Mononoke, que está produciendo Twin Engine.

Aparte de la película de animación japonesa, se anunciaron varios otros proyectos de aniversario. Estos incluyen una serie de imágenes que involucran a 15 artistas, una campaña de financiación colectiva para apoyar la producción de la película y una obra de teatro.

La Verdad Noticias te comparte que la campaña de crowdfunding se desarrollará del 24 de junio al 14 de agosto con una meta de 10 millones de yenes (aproximadamente $74,088 dólares) en Ubgoe (para aquellos en Japón) y Kickstarter (para fanáticos internacionales).

Habrá nueve niveles disponibles, siendo el más bajo 5000 yenes (aproximadamente $37,04 dólares) y el más alto 150 000 yenes (aproximadamente $1111,32 dólares). Además, la serie, así como los tres episodios de Bakeneko del programa Ayakashi: Samurai Horror Tales de 2006 del que se deriva Mononoke, se transmitirán en vivo en el canal de YouTube de Noitamina el 24 de junio.

La serie Mononoke fue producida por Toei Animation, con el personal principal que incluye a Takashi Hashimoto (co-animador principal de Gekijoban Revue Starlight) como diseñador de personajes y director de animación en jefe y Michiko Yokote (The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Tipical Nobody).

Chiaki J. Konaka (Ghost Hound), Ikuko Takahashi (Healin' Good Precure), y Manabu Ishikawa (Your Voice -Kimiko-) como guionistas. El anime es un spin-off de Ayakashi: Samurai Horror Tales de 2006. Crunchyroll describe el programa original como:

Imagen: Toei Animation / Mononoke

En el Japón feudal, los espíritus malignos conocidos como mononoke plagan el campo, dejando un rastro de miedo a su paso. Una persona misteriosa tiene el poder de matar a los mononoke donde están; se le conoce como el vendedor de medicinas y vence a los espíritus usando el poder de su espada de exorcismo.

Te puede interesar: Películas de anime que estrenaron en 2021 y debes ver

Para desenvainar su espada debe comprender la Forma, la Verdad y la Razón del mononoke. Armado con un agudo ingenio, el vendedor de medicinas deambula de un lugar a otro, derribando a los espíritus malignos a su paso.

Mientras esperamos más noticias de la película de anime Mononoke, te invitamos a conocer todos los estrenos de SimulDub para la Primavera 2022 en Crunchyroll. La temporada está llegando a su fin y pronto comenzarán los lanzamientos de verano.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!