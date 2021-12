El anime Mahou Tsukai no Yome estrena OAD en Crunchyroll

Crunchyroll anunció que está transmitiendo el primero de los tres OAD de Mahou Tsukai no Yome, también conocida como The Ancient Magus Bride. Los episodios están programados para el 10 de marzo de 2022 en Japón.

El OAD se desarrolla después de los eventos de la serie de televisión de 2017, con Cartaphilus durmiendo y Chise recibiendo una invitación a una academia de magia. Mientras Elias y los otros habitantes de la cabaña ayudan a Chise con los preparativos, Spriggan lo visita con un ominoso caballo y la noticia de que esta vez hay algo inusual en la Cacería Salvaje.

Mientras tanto, un chico de Londres se encuentra cruzando caminos con el mundo de la magia. El primer episodio se titula The Ancient Magus Bride - The Boy from the West and the Knight of the Blue Storm en Crunchyroll.

¿Cuántos capítulos tiene Mahoutsukai no Yome?

Foto: Anime - Mahou Tsukai no Yome (Wit Studio)

Mahoutsukai no Yome tiene 24 capítulos de anime estrenados y 3 OVAs, con animación de WIT Studio (primeras tres temporadas de Attack on Titan). Muchos pensaban que Mahou Tsukai no Yome podría tener un nuevo anime en 2021 y no estaban del todo equivocados.

La franquicia sí estrenó nuevos episodios de anime, pero en lugar de una temporada 2 se concentró en 3 nuevos OAD “DVD original de anime”. Crunchyroll describe el OAD “The Boy from the West and the Knight of the Blue Storm” como tal:

“Justo antes de que Chise se convierta en estudiante a tiempo parcial, durante la breve siesta de Cartaphilus ... Chise recibe una invitación a la academia y ella, con la ayuda de Elias y los demás, comienza a prepararse”.

“Un día tan ajetreado, un spriggan llega a su casa en un caballo extraño y trae la noticia de que ‘algo anda mal con esta caza salvaje’. Gabriel, un chico corriente que acababa de mudarse de Londres, estaba aburrido de su situación, de separarse de sus amigos, de una tierra desconocida. De todo”.

“Gabriel estaba mirando por la ventana, como si quisiera escapar de todo, cuando vislumbró humo a lo lejos. Cuando salió corriendo para perseguirlo, sucedió lo imposible: su mundo comenzó a entrelazarse con el mundo velado de los magos”.

Acerca del OAD Mahou Tsukai no Yome 2021

El personal del OAD incluye a Kazuaki Terasawa (Overlord) como director, Hirotaka Kato (director de animación en jefe de Great Pretender) regresando como diseñador de personajes, Kohei Tokuoka (Bungo Stray Dogs, SK8 the Infinity) como director de animación en jefe, y Junichi Matsumoto (Plunderer) regresando como compositor musical.

Otros miembros del personal incluyen a Seiki Tamura (co-diseñador de arte de The Ancient Magus Bride) como director de arte, Mayo Suzuki como directora de fotografía y Yuuko Kobari como diseñadora de color. Studio Kafka está a cargo de la producción de animación.

Mahou Tsukai no Yome aún debe estrenar sus siguientes OAD y la fecha de lanzamiento podría darnos uno nuevo en 2022. Finalmente, mientras esperamos la lista de estrenos para el año 2022, puedes conocer nuestra guía completa de anime de otoño de 2021.

