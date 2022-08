El anime Lycoris Recoil lanza un emocionante tráiler visual y PV clave

La Verdad Noticias te comparte que se ha lanzado una nueva imagen clave y un tráiler de PV para la serie de anime de acción Lycoris Recoil, la cual es producida por el estudio de animación A-1 Pictures (Sword Art Online).

La serie Lycoris Recoil se emitió por primera vez el 2 de julio de 2022 y ha sido el anime mejor clasificado en las listas semanales del portal de noticias Anime Trending durante cinco semanas consecutivas en esta temporada de verano de 2022.

Nuevo tráiler visual y PV de Lycoris Recoil

Nuevo visual del anime Lycoris Recoil

La nueva imagen clave muestra a los personajes principales Chisato (izquierda) y Takina (derecha) en el centro, rodeados por el elenco de apoyo del anime. Mientras tanto, el tráiler de PV resume lo que ha ocurrido en los ocho episodios del programa hasta el momento; destacando el ending de la cantante Sayuri, “Hana no Tou”, hacia el final.

¿Lycoris Recoil está en Crunchyroll?

Imagen: A-1 Pictures

Crunchyroll transmite la animación Lycoris Recoil y describe el programa como tal: “Para estos días pacíficos, hay un secreto detrás de todo. Una organización secreta que previene los delitos: ‘DA - Direct Attack’. Y su grupo de agentes femeninas: ‘Lycoris’. Esta pacífica vida cotidiana es todo gracias a estas jóvenes”

La sinopsis continúa: “El élite Chisato Nishikigi es el agente Lycoris más fuerte de todos los tiempos. Junto a ella está Takina Inoue, la talentosa pero misteriosa Lycoris. Trabajan juntos en una de sus sucursales, Café LycoReco”.

La sinopsis finaliza: “Aquí, los pedidos que toma este café van desde café y dulces hasta cuidado de niños, compras, enseñar japonés a estudiantes extranjeros, etc. En su mayoría son tareas impropias de Lycoris. El pacifista de espíritu libre y optimista, Chisato. Y la sensata y eficiente Takina. ¡Comienza la caótica vida cotidiana de este dúo desigual!”

El elenco principal de voces de Lycoris Recoil incluye a Chika Anzai como Chisato, Shion Wakayama como Takina, Ami Koshimizu como Mizuki Nakahara, Misaki Kuno como Kurumi y Kousuke Sakaki como Mika.

El equipo de producción está formado por Shingo Adachi (diseñador de personajes de Sword Art Online y WORKING!!) como director y guionista de la serie, Asaura (autor de Shousetsu Knights of Sidonia: Kitto Arifureta Koi) como el escritor de la historia original.

Imigimuru (mangaka de This Art Club Has a Problem!) como diseñadora de personajes y Spider Lily como creadora de la serie. A-1 Pictures se encarga de la producción de animación.

Otros miembros del personal incluyen a Kenji Sawada (co-animador principal de Shikimori's Not Just A Cutie) como animador principal, Hotaka Okomoto (Platinum End) y Maiko Ikeda (Beyblade Burst QuadDrive) como directores de arte.

Azusa Sasaki (Zombieland Saga Revenge) como diseñadora de color, Toshiaski Aoshima (The Millionaire Detective Balance: Unlimited) como director de fotografía, y Shuuhei Mutsuki (Three Leaves, Three Colors) como compositor musical.

Yuusuke Maruyama (Yashahime: Princess Half-Demon Parte 2 director de apertura y guionista) está ayudando a Adachi como asistente de dirección, mientras que Yumiko Yamamoto (diseñadora de personajes de Sword Art Online Alicization War of Underworld) se desempeña como diseñadora de personajes secundarios.

Lycoris Recoil, el nuevo anime de A-1 Pictures, ha ganado popularidad en los últimos meses. Asimismo, una novela ligera derivada que se reimprimió antes de su fecha de lanzamiento inicial y Aniplex+ lanzó un caso claro con la forma de los boxers de Takina Inoue.

