El anime Legend of Mana revela su lanzamiento para octubre de 2022

Warner Bros. Japan anunció que la serie de anime Legend of Mana -Teardrop Crystal- está programada para octubre de 2022. Sayori Hayami será elegida como Serafina (Heroine). Con el anuncio también se lanzó un nuevo tráiler de vista previa que presenta el tema de apertura “Tear of Will” interpretado por Saori Hayami y compuesto por Kevin Penkin.

El elenco de voces de Legend of Mana -Teardrop Crystal- también incluye a Nobunaga Shimazaki como Shiloh, Yuuichirou Umehara como Elazul y Kaori Nazuka como Pearl. El personal de producción del anime estará compuesto por:

Masato Jinbou (The Rising of the Shield Hero Season 2) como director y guionista.

Tarou Ikegami (Lapis Re:LiGHTs) como diseñador de personajes.

Youko Shimomura (Hi Score Girl) como compositora musical.

Al ilustrador original del juego HACCAN se le atribuye el diseño original de personajes.

Graphinica y el Laboratorio de Animación de Yokohama están a cargo de la producción de animación.

El juego The Legend of Mana recibió una versión remasterizada en HD el 24 de junio de 2021 para PC, PS4 y Nintendo Switch. La serie de televisión de anime coincidirá con el 30 aniversario de la serie. La sinopsis de la próxima animación japonesa es la siguiente:

Legend of Mana está ambientado en el mundo ficticio de Fa’Diel. El Árbol del Maná, dador de maná y vida para el mundo, se quemó casi por completo nueve siglos antes de los acontecimientos del juego. Estalló una guerra entre hadas, humanos y otros que buscaban el escaso poder del maná que quedaba.

Cuando la guerra concluyó, el Árbol del Maná quemado dormía mientras volvía a crecer y las numerosas tierras del mundo se almacenaban en antiguos artefactos. Un héroe, controlado por el jugador, se encarga de restaurar el mundo, y el maná, a su antiguo ser.

Visual del anime Legend of Mana

Las Tierras de Fa’Diel están pobladas por un gran número de criaturas diferentes, incluyendo humanos, hadas, demonios, la raza Jumi de corazón de joya, Sproutlings y Flowerlings, osos mineros llamados Dudbears, y seres sombríos del Inframundo conocidos como Shadoles.

Te puede interesar: El anime Kinsou no Vermeil confirma fecha de estreno en nuevo tráiler

Fa’Diel es también el hogar de una gran cantidad de animales y objetos antropomórficos, así como de monstruos de otros títulos de Mana como Rabites, Chobin Hoods y Goblins. El jugador controla al protagonista del juego, que es un protagonista silencioso masculino o femenino.

El personaje de Legend of Mana no tiene nombre y no se da ninguna información sobre su pasado; su historia y personalidad deben ser determinadas por el jugador. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que el anime Uzumaki de Junji Ito fue retrasado nuevamente.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!