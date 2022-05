El anime Kinsou no Vermeil confirma fecha de estreno en nuevo tráiler

El próximo anime de fantasía Kinsou no Vermeil: Gakeppuchi Majutsushi wa Saikyou no Yakusai to Mahou Sekai wo Tsukisusumu (Vermeil in Gold) ha lanzado un nuevo tráiler y visual, así como el artista de la canción e información adicional sobre el reparto.

El avance muestra la premisa del anime, la acción, los elementos ecchi, el elenco de voces principales y la canción de apertura "Abracada-Boo" de Kaori Ishihara. Mientras tanto, las características visuales clave son el trío principal Alto (Yuuya Hirose), Vermei (Maaya Uchida) y Lilia (Wakana Kuramochi) con Elena Kimberlite (Kana Hanazawa).

Según información del sitio web de Kinsou no Vermeil, también se reveló una fecha de estreno japonesa para el 5 de julio. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el nuevo tráiler, visual y más información del anime.

Además de Hanazawa, los miembros del elenco recientemente revelados incluyen:

Yuu Okano como Marx Palstone

Kaori Ishihara como Charolles Iridiscencia

Sakura Nakamura como François

Kazuyuki Okitsu como Shinoji Ryuga

Riho Sugiyama como Jessica Schwartz

Yurina Amami como Chris Westland

Takehito Koyasu como Obsidiana

La interpretación de la canción final “Mortal With You” es interpretada por Mili.

Visual del anime ecchi Kinsou no Vermeil

Vermeil in Gold se basa en el manga escrito por Kouta Amana e ilustrado por Youko Umezu. La serie publicada por Square Enix comenzó en 2018 y tiene cinco volúmenes tankoubon a partir de noviembre de 2021. El manga se serializa en Monthly Shounen Gangan y se publica bajo el sello Gangan Comics.

La historia sigue al estudiante de magia Alto, quien está en peligro de repetir su año escolar. Después de activar accidentalmente un círculo mágico en un libro con el que tropezó, Alto termina convocando a un poderoso demonio llamado Vermei, que se convierte en su familiar y se comporta como una hermana mayor cuestionable para él.

El personal de Kinsou no Vermeil incluye a Takashi Naoya (Osamake: Romcom Where The Childhood Friend Won't Lose) como director, Tatsuya Takahashi (The Faraway Paladin) como compositor de la serie, Matsuo Asami (Osamake: Romcom Where The Childhood Friend Won't Lose) como asistente de dirección.

Kiyoshi Tateishi (Val × Love) como diseñador de personajes y director de animación en jefe, y Ayana Togashi (directora de animación de CUE!) como co-diseñadora de personajes y diseñadora de utilería.

El resto del personal incluye a Hirotaka Kozaki (codirector de arte de Val × Love) como director de arte, Ryouji Nagasawa (Val × Love) como diseñador de color y Mitsuhiro Kuno (Val × Love) como director de fotografía.

Toshimitsu Kobayashi (Val × Love), Yukiyo Komito (Val × Love) y Atsushi Aono (The Faraway Paladin) se desempeñan como directores de animación en jefe en el anime Kinsou no Vermeil además de Tateishi. Staple Entertainment es la productora de animación. Por otra parte, te recordamos que Classroom of the Elite II y otros animes llegan este verano a Crunchyroll.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!