El anime Kimetsu no Yaiba lidera los lanzamientos de otoño en Crunchyroll

El gigante global de anime Crunchyroll, reveló qué serie de anime lanzará en video casero este otoño de 2022. Según el anuncio, programas populares como Kimetsu no Yaiba: Mugen Train Arc, Re-Main, Back Arrow, Shadows House, Irina: The Vampire Cosmonaut recibirán lanzamientos en Blu-ray durante todo el mes de septiembre.

Además, el 27 de septiembre se lanzará una caja especial de edición limitada de “How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom”, que incluirá un libro de arte, tarjetas de arte, un mapa doblado del mundo de la serie y un bolígrafo con forma de pluma.

Los lanzamientos de Blu-ray y box set de otoño de Crunchyroll están actualmente disponibles para preordenar en los Estados Unidos y Canadá a través de la tienda en línea del servicio de transmisión Crunchyroll.

¿Cuándo sale el Blu-ray de Kimetsu no Yaiba?

El 27 de septiembre de 2022 se lanzará el Blu-ray de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mugen Train Arc. El arco de ocho episodios constituye la primera parte de la segunda temporada del anime Demon Slayer.

Si bien cubre la misma historia que se vio en la película Mugen Train de 2020, que batió récords en cines de todo el mundo, la versión televisiva del arco presenta escenas y contenido recientemente animados. que amplían la historia original.

El arco también comienza con un episodio completamente nuevo, que muestra cómo Flame Hashira, Kyojuro Rengoku, subió al tren titular. De igual forma, Crunchyroll informó que Dragon Ball Super también recibirá una caja épica, que estará disponible a partir del 20 de septiembre.

La caja, que Crunchyroll llama "Edición de coleccionista de Universal Power", verá los 131 episodios de la serie de anime Dragon Ball Super de 2015 reunidos en 20 discos Blu-ray. La caja en sí presenta una ilustración en blanco y negro de Shenron, el dragón que concede los deseos.

Los discos individuales de DBS tienen ilustraciones coloridas de los personajes favoritos de los fanáticos como Androide 17, Dios de la Destrucción Beerus, Future Trunks, Freezer y Goku en su Super Formas Saiyan Blue y Super Saiyan God.

Te puede interesar: Demon Slayer lidera las tendencias en Twitter tras estrenar nuevos episodios

Vista previa de Blu-ray para Kimetsu no Yaiba, Dragon Ball Super y más animes

Dragon Ball fue solo una de varias series previamente exclusivas de Funimation que llegaron a Crunchyroll luego de la fusión de los dos antiguos competidores en 2021. En mayo, las adaptaciones animadas de Trigun y Space Dandy de Yasuhiro Nightow se mudaron a la nueva plataforma junto a:

Black Lagoon

Link Click

Fairy Tail

Banished from the Hero's Party

I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside

A lo largo del mes de junio, más anime como Restaurant to Another World, Hellsing y Hellsing Ultimate y Psycho-Pass también harán la transición. Finalmente, La Verdad Noticias te recuerda que Kimetsu no Yaiba continúa promocionando su tercera temporada de anime ya en producción.

